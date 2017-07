Symbolem odhodlání chorvatských hasičů se stal titěrný červený ‚fiátek‘

SPLIT Červený fićo, tedy jugoslávská verze Fiatu 600, který se probíjí hustým dýmem způsobeným ničivými požáry kolem Splitu, se stal v posledních dnech symbolem odhodlání chorvatských hasičů. Jak napsal server 24sata.hr, snímek autíčka vezoucího posily do boje s ohněm oblétl sociální sítě a vyvolal debatu o nedostatečném vybavení dobrovolných hasičů v Chorvatsku.

Zatímco jejich profesionální kolegové disponují moderními hasičskými vozy i další technikou, jsou příslušníci dobrovolných jednotek často odkázaní na vozidla, jež jsou někdy starší než osádky. Na fotografiích a záběrech z boje s nedávnými požáry se často vyskytovala auta, který byla vyrobená v 60. a 70. letech minulého století.



Také fiátek sjel z výrobních pásů už před čtyřmi dekádami a dobrovolní hasiči z vesničky Kučiće nedaleko Omiše jej před čtyřmi roky pořídili jako dárek pro svého velitele Ante Tomasoviče. „Hoši ho našli na smetišti a rozhodli se mě překvapit,“ vzpomínal Tomasović, jehož podřízeným trvaly nutné opravy autíčka přibližně měsíc.

Oblíbený maskot

Původně žlutá Zastava 750 během něj dostala červenou barvu a na střechu jí namontovali dobovou sirénu a maják. „Ostatní ho chtěli trochu modernizovat, dát na něj třeba nové majáky, ale já jsem byl proti,“ svěřil se velitel kučićkých hasičů, podle kterého je auto ve stejném stavu jako před 38 lety.

Z fiátku se stal oblíbený maskot, občas s ním sice někdo vyrazil na hlídku, většinu času ale strávil v bezpečí v garáži. Až do konce minulého týdne, kdy poprvé vyrazil do ostré akce. Ke Splitu vyrazila pomáhat v boji s ohněm pětice hasičů - tři se vešli do cisternového auta, zbylí dva pak na cestu vyrazili v červeném vozítku.

„Seděl jsem v cisterně a fićo jel před námi, skoro jsem ho neviděl,“ vyprávěl Ante Tomasović, podle kterého se ale právě malé rozměry fiátku na místech, kde byli nasazeni, ukázaly jako velmi užitečné. „My jsme ho zachránili od zničení a on se nám teď odvděčil spolehlivou službou,“ dodal velitel hasičů, kteří svého maskota mají už zase v bezpečí v garáži.