Syn Usámy bin Ládina nesmí do Egypta. Je na seznamu osob se zákazem vstupu

KÁHIRA Egypt nepovolil vstup do země synovi teroristy Usámy bin Ládina. Jméno Umara bin Ládina je podle egyptských bezpečnostních zdrojů na seznamu osob, které mají zákaz vstupu do Egypta. Umar bin Ládin, který cestoval z Kataru s manželkou, odletěl na svou žádost z Káhiry do Turecka.

Umar bin Ládin je čtvrtý nejstarší syn někdejšího vůdce teroristické sítě Al-Káida, zabitého v roce 2011 v Pákistánu. Cestoval s britskou manželkou Zainou Sabahovou, s níž v minulosti několik měsíců v Egyptě pobýval. Káhira mu vstup odmítla už v roce 2008. Podle sobotních zpráv byl vstup zamítnut, když zaměstnanci letiště prohlédli bin Ládinův saúdskoarabský pas a našli jeho jméno v seznamu osob, které nesmějí do Egypta.

Autor knihy o dopadení bin Ládina zaplatí americké vládě milionové odškodné Umar bin Ládin tvrdí, že se s otcem rozešel v roce 2001, tedy v roce, kdy Al-Káida zaútočila v USA. Bin Ládinův syn také v jednom rozhovoru v roce 2010 prohlásil, že se děti bývalého vůdce Al-Káidy snaží žít jako „dobří občané“, avšak nesou si s sebou stigma svého původu. Umar bin Ládin tehdy také tvrdil, že žádné z Usámových dětí nebylo členem Al-Káidy. Přiznal, že se spolu s úřady Saúdské Arábie a Íránu snaží vyjednat možnost sjednocení rodiny, rozprášené po útocích z roku 2001. „Spolupracujeme s íránskou a saúdskou vládou na tom, aby se k nám mohli připojit vnuci a děti mé matky,“ řekl v rozhovoru Umar bin Ládin.