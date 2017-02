Synové draka vrátí čtenáře do dob prvních Targaryenských králů

Příběh se odehrává 250 let před událostmi ságy Píseň ledu a ohně. Hlavními postavami jsou králové Aenys I. a Maegor Krutý. Kniha Svět ledu a ohně (česky Talpress, 2015) je Aenys popisován jako sukničkář, alchymista a snílek. Hlavně ale jako slabý panovník, který uteče při první známce nepokojů. Jeho poloviční bratr Maegor je naproti tomu despota vládnoucí železnou rukou a tvrdě trestající jakékoliv provinění. Nebojí se popravit každého, kdo by zpochybňoval jeho nárok na trůn, a moc si udržuje za pomoci obrovského draka. Ačkoliv je editiování antologií, podle jeho slov, Martinův koníček, Knihu mečů bude editovat autorův přítel Gardner Dozois. George R. R. Martin se totiž chce naplno věnovat psaní šesté knihy ságy The Winds of Winter (Vichry zimy).



Na svých webových stránkách spisovatel prozradil, že námět na krátký příběh vznikl už když vymýšlel krátké biografie pro postavy do výše zmíněného Světa ledu a ohně. Sdělil ovšem, že materiál už má několik let napsaný, akorát ho dal dohromady, protože nemá čas vymýšlet něco nového. „Půjde spíš o historický popis, než o tradiční příběh - hodně povídání, málo děje. Opak toho, co se snažím psát ve svých knihách,“ dodal Martin.



Sága Píseň ledu a ohně je série knižních fantasy bestsellerů. Z plánovaných sedmi knížek zatím vyšlo pět. Ta další, The Winds of Winter, by snad měla vyjít ještě letos. Epos plný intrik, válek a zrady posloužil televizní stanici HBO k vytvoření velmi úspěšného seriálu Hra o trůny, který nese název po první knize ságy. Na motivy příběh vznikla i řada videoher a deskových her.