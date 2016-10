Syřan Bakr, podezřelý z přípravy teroristického útoku, spáchal podle médií sebevraždu

Zadržený mladý Syřan Džábir Bakr

Dvaadvacetiletého muže, který měl pravděpodobně napojení na teroristickou organizaci Islámský stát (IS), měli dozorci bez přerušení sledovat. Jednak proto, že držel hladovku, zejména ale kvůli akutnímu nebezpečí sebevraždy, uvedl Spiegel Online.

Server Bild ale napsal, že byl podezřelý zřejmě kontrolován jen jednou za hodinu.

Bakrova sebevražda podle všeho znovu rozvíří debatu o fungování saských institucí. Kritiky se v posledních dnech dostalo saské policii, které mladý muž v sobotu unikl z bytu na sídlišti ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici) a která ho zadržela až díky notné pomoci tří Syřanů z Lipska.

Ti, když se dozvěděli, kdo je zač, Bakra spoutali, a pak zavolali pro policii.

DPA s odvoláním na své zdroje uvedla, že Bakr v jednom výslechu trojici mužů obvinil z toho, že o jeho teroristických plánech věděli.

Za jak věrohodné toto tvrzení nejvyšší státní zástupce považuje, jeho úřad odmítl sdělit. Nikdo další ale zatím nebyl zatčen, a ve vazbě tak nyní je pouze Syřan, který měl v nájmu byt v Chemnitzu, kde policie našla 1,5 kilogramu výbušných látek. S výbušninami chtěl Bakr podle německých vyšetřovatelů zaútočit na některé z berlínských letišť.

Německá kontrarozvědka má za to, že se útok mohl uskutečnit v několika málo dnech. Policie ho zatkla v pondělí v Lipsku, stejný den ho soudce poslal do vazby. Syřan přišel do Německa začátkem loňského roku jako uprchlík. Kdy se radikalizoval, zatím není jasné. V mezidobí byl podle německých médií jak v Sýrii, tak v Turecku.