Přípravy atentátu v Chemnitzu kopírují Paříž. Syřan Bakr měl nejspíš kontakt s IS

Německá policie na sídlišti v Chemnitz | foto: ČTK

BERLÍN Syřan Džábir Bakr, který je podezřelý z příprav bombového útoku v Německu, měl nejspíš kontakty na Islámský stát (IS), uvedla v pondělí saská policie. Je podle ní možné, že chtěl spáchat sebevražedný atentát. Do Německa přišel Bakr, který dnes stane před soudcem v Drážďanech, začátkem roku 2015 jako uprchlík. Stejně se do země dostal i druhý podezřelý Syřan.

„Postup a chování podezřelého mluví pro kontext IS,“ řekl na tiskové konferenci šéf saského kriminálního úřadu Jörg Michaelis. Informace, které saská policie od tajných služeb dostala, hovořily o tom, že Bakr připravoval atentát. „Podle těchto informací Bakr na internetu hledal, jak vyrobit bombu a pořídil si příslušné látky. Museli jsme vycházet z toho, že je výbušnina - možná ve formě sebevražedné vesty - krátce před dokončením, nebo už je dokonce připravena k nasazení,“ podotkl také Michaelis. Přípravy v Chemnitzu se podle německého ministra vnitra Thomase de Maiziére podobají přípravám útoků v Paříži a Bruselu. Také výbušná látka je podle všeho stejná.

Syřana Bakra chytil a spoutal jeho krajan. Policie v jeho bytě v Chemnitzu našla výbušniny I proto podle něj policie při sobotní akci v ulici Usti nad Labem ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici) postupovala obezřetně. V sobotu ráno se policistům Bakra ještě zajistit nepodařilo. Vyšel totiž nečekaně z domu a na výzvu k zastavení se rozběhl. Nereagoval ani na varovný výstřel. Zatčen byl až v noci na pondělí v Lipsku, poté co ho v jednom z tamních bytů přemohlo a svázalo několik jeho krajanů. Saský ministr vnitra Markus Ulbig v pondělí uvedl, že Bakr do Německa přišel loni v únoru a v červnu téhož roku dostal status uprchlíka. Ten obdržel také druhý podezřelý, který do spolkové republiky dorazil na konci loňského roku. Jde o jedenatřicetiletého Syřana, který měl v nájmu byt v Chemnitzu, v němž se našlo několik stovek gramů nebezpečné výbušniny. Policejní specialisté na místě, kde byly i roznětky a další materiály, došli k závěru, že jde o triaceton triperoxid (TATP). „To je stejná výbušnina, jaká byla použita při atentátech v Paříži a Bruselu,“ konstatoval v pondělí Michaelis, podle něhož jde o flexibilní, velmi výbušnou a nestabilní látku. Podobnost v přípravách útoků vidí také německý ministr vnitra Thomas de Maiziére, podle něhož se ukazuje, že Německo je i nadále jedním z terčů mezinárodního terorismu. Za zákrok poděkoval policii a tajným službám. Stejně učinila i německá kancléřka Angela Merkelová, která ocenila i Syřany, kteří Bakra zajistili.