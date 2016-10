Syřani, kteří v Lipsku zadrželi podezřelého z přípravy atentátu, dostanou vyznamenání

Německá policie pátrá po syrském uprchlíkovi, který plánoval bombový útok | foto: ČTK

LIPSKO Syřané, kteří zadrželi Džábira Bakra, podezřelého z přípravy teroristického útoku, by měli být oceněni. Ve středu to v Lipsku řekl saský premiér Stanislaw Tillich. Právě tam trojice Syřanů Bakra začátkem týdne svázala a předala policii. Té se kvůli postupu v případu dostává značné kritiky, podle Tillicha by ale měla dostat především čas na vyšetření případu.

„Existovalo nebezpečí jak v Chemnitzu, tak na útěku podezřelého, že s sebou má výbušninu nebo sebevražednou vestu, což mohlo ohrozit životy dalších lidí. Nejen policistů, ale i nezúčastněných,“ připomněl Tillich situaci z víkendu, kdy po Bakrovi v Sasku a pak i v celém Německu pátraly stovky policistů.

Připravoval bombový útok. Syřani, kteří zajali krajana Bakra, jsou v Německu hrdinové I kvůli nebezpečí, které situace představovala, je podle Tillicha správné vysoce ocenit kuráž trojice Syřanů, kteří Bakra zneškodnili. Za vyznamenání Syřanů, kterým už poděkovala i kancléřka Angela Merkelová, se přimlouvají také někteří poslanci Spolkového sněmu. Podle saského ministerského předsedy nemá cenu soutěžit mezi s sebou, kdo muže vyznamená, domluvit by se měla vláda, Sasko i Lipsko. Zcela jiné pozornosti než mladým Syřanům, o kterých část německých médií hovoří jako o hrdinech z Lipska, se nyní dostává saské policii. Někteří lidé jí vyčítají hned několik pochybení. Jedním z nich má být to, že policie v sobotu ráno Bakra, který je podezřelý z napojení na organizaci Islámský stát (IS), nedokázala na sídlišti ve východoněmeckém Chemnitzu (Saské Kamenici) zadržet, přestože v místě chystala rozsáhlý zásah. Druhým nejčastěji kritizovaným bodem je to, že se Bakr, v jehož bytě se našlo 1,5 kilogramu výbušných látek, byl schopen dostat z Chemnitzu do svého předchozího bydliště v obci Eilenburg, aniž ho tam policie očekávala. Na místo pak navíc podle jednoho ze sousedů, kterého citoval deník Die Welt, dorazila asi až hodinu poté, co ji zavolal. „Je pravda, že existuje řada pozorovatelů, kteří k tomu teď vyjadřují své stanovisko,“ řekl ČTK Tillich, který ale zatím postup policie nechce příliš komentovat. „Vyšetřování ještě zdaleka není uzavřené,“ poznamenal. „Já si myslím, že je důležité dát teď vyšetřovatelům prostor na práci,“ poznamenal.