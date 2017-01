Naši základnu bombardoval Izrael, tvrdí syrská armáda. Tel Aviv to nekomentoval

Vojenským letištěm na jihozápadním předměstí syrské metropole Damašku otřáslo v noci na pátek několik výbuchů. Syrská televize posléze citovala vedení syrské armády, podle něhož byly střely vypáleny ze severu Izraele krátce po půlnoci.



„Velení syrské armády varuje Izrael před důsledky tohoto flagrantního útoku a zdůrazňuje, že bude pokračovat v boji proti (tomuto) terorismu,“ uvedla syrská armáda v prohlášení.

„Nebudeme komentovat zprávy tohoto typu,“ uvedla v reakci mluvčí izraelské armády. Izrael ani v minulosti podobné incidenty nekomentoval.

Letiště u Damašku využívají zejména elitní jednotky, pověřené ochranou syrského prezidenta. Sloužilo k odpalování raket na oblasti na předměstích Damašku dříve ovládaných protivládními povstalci.

Podobný incident se stal loni začátkem prosince, kdy podle syrské strany izraelská armáda rovněž bombardovala vojenské letiště na damašském předměstí Mazza. Ani tehdy izraelská armáda útok nekomentovala.

