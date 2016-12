Syrské jednotky podle OSN zabily ve východním Aleppu 82 civilistů

Dodal, že podle zpráv z místa, které má OSN k dispozici, vstupují vládní vojáci do domů v bývalých povstaleckých čtvrtích a zabíjejí civilisty „na místě“. Mezi oběťmi je 11 žen a 13 dětí.



Očekává se, že syrská vláda oznámí dobytí Aleppa v úterý nebo v nejbližších dnech. V pondělí její jednotky výrazně postoupily, ovládly zbývající klíčové čtvrti a povstalci kontrolovali již jen jedno malé území.

Colville vyzval syrskou vládu, aby ušetřila životy civilistů i bojovníků, kteří se vzdají. Bezpečný odchod civilistů žádá také Turecko, které podle šéfa diplomacie Mevlüta Çavuşoglua zintenzivní své kontakty s Ruskem s cílem vyhlásit v Aleppu příměří. Na tiskové konferenci se svým českým protějškem Lubomírem Zaorálkem hovořil Çavuşoglu v souvislosti s Aleppem o „humanitární tragédii“.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Marc Ayrault v úterý uvedl, že OSN by měla využít všechny své páky k tomu, aby zjistila, co se v Aleppu děje. Šéf francouzské diplomacie také varoval Moskvu, že by se v Aleppu mohla stát spolupachatelem aktů „pomsty a teroru“.