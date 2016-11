V neděli se podařilo iráckým vládním silám dobýt zpět starověké město Nimrúd, kde džihádisté před rokem zničili řadu památek. Společně s ním osvobodili z rukou Islámského státu také nedalekou obec Númaníja. I přes tyto úspěchy se ale památkáři v Sýrii obávají, aby nebyly zničeny další historické památky.



„Ukryli jsme naše poklady před Islámským státem na tajné místo,“ sdělil ředitel syrského památkového úřadu Maamoun Abdulkarim britskému deníku The Telegraph. „Jen hrstka lidí ví, kde nyní skutečně jsou.“

Syrské muzeum v hlavním městě Damašku, které v dřívějších dobách lákalo na svou bohatou sbírku turisty z celého světa, nyní zeje prázdnotou. Vše, co v něm zbylo, je mramorová dlažba a busta řecké bohyně Athény, které chybí hlava. Syrští památkáři nechtějí riskovat, že Islámský stát zničí nebo ukradne další historické předměty.

„Pokud by hrozilo, že bude úkryt prozrazen, jsme připraveni zorganizovat bleskovou akci a naše památky během čtyřiadvaceti hodin přesunout do libanonského Bejrútu,“ řekl Abdulkarin. „Hlavně nechceme zopakovat chybu, které se dopustili v Bagdádu,“ připomíná ještě události, při kterých v roce 2003 Iračané ve zmatku po svržení Saddáma Husajna ukradli mnoho památek z iráckého hlavního města. Většinu artefaktů se dodnes nepodařilo najít.

Syrští památkáři se o starobylé dědictví bojí oprávněně. V minulosti byli radikální islámští bojovníci k historickým památkám nemilosrdní. Velmi barbarsky se chovali i v syrské Palmýře, kde řádili několik měsíců. Do povětří zde vyhodili také chrám Baal-Shamin, jednu z nejcennějších památek z komplexu antických ruin.

Palmýru se syrským vládním silám podařilo získat zpět v březnu tohoto roku. Po jejím znovudobytí ale čekala celý svět katastrofická podívaná. Celé město je totiž nenávratně zničeno a mnoho pamětihodností se už nikdy nepodaří obnovit.

Dříve měli džihádisté s památkami problémy. To, co podle jejich měřítek nebylo skutečně islámské, rovnou odpálili. Později ale přišli na to, že prodejem starožitností mohou vydělat velké peníze. Aby mohli financovat své teroristické operace, začali některé historické artefakty dokonce padělat a následně je na černém trhu prodávali jako originál.

Od začátku roku zabavila policie v Damašku asi 30 falešných Biblí a koránů nebo 450 nepravých zlatých středověkých mincí. „Některé z nich jsou skutečně velmi kvalitní. I naši odborníci mají problém rozpoznat, že se nejedná o originál. V IS mají opravdu velmi zkušené řemeslníky,“ sdělil ředitel.

Abdulkarim se domnívá, že se nyní musí všichni snažit zachránit co nejvíce památek. Reaguje tím i na současnou složitou situaci v Sýrii, kde se nebojuje jen proti IS, ale dochází zde i ke střetům mezi vládou a opozičními silami. „Máme jen jedno dědictví,“ uvedl. „Ne jedno pro opozici a jedno pro vládu. To, co děláme, přesahuje veškerou politiku.“