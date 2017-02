Tajemné Brdy? Někdejší zakázané území přibližuje mobilní aplikace pro turisty

Nová mobilní aplikace VLS mapující Brdy a Ralsko. | foto: VLS

PRAHA Nedotčená příroda v Brdech byla veřejnosti až do loňského ledna uzavřena. I poté, co se z vojenského újezdu stala chráněná krajinná oblast, však návštěvníkům ztěžovalo pohyb chybějící turistické značení. Krásnou a nedotčenou krajinu by nyní měla přiblížit nová mobilní aplikace Vojenských lesů a statků (VLS), která vedle Brd mapuje i severočeské Ralsko.