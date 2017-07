Taxikář si nechal od cizinky zaplatit za 14 km jízdy přes 6000 Kč

Turistka podala na muže trestní oznámení. V sobotu to oznámila Irena Seifertová, mluvčí strážníků, kteří řidiče vypátrali a předali policii.



Cizinka nastoupila do vozu taxi u Staroměstského náměstí a požadovala odvoz do hotelu ve čtvrté městské části. V cíli cesty po ní řidič požadoval 480 euro. Turistka mu ale sdělila, že má u sebe jen 50 euro (1300 Kč). To bylo podle mluvčí pro taxikáře ale málo, proto jí řekl, že ji odveze k bankomatu. „V bankomatu turistka vybrala 3000 korun, ale řidiči částka stále nestačila. Nakonec řekl, že mu bude stačit 5000 korun a zmíněných 50 euro,“ uvedla Seifertová a doplnila, že žena si ale na řidiči vyžádala stvrzenku, následně od něj dostala ručně psaný doklad.

Ženě se částka za jízdu taxíkem nezdála, proto to sdělila hotelové recepční, která vše oznámila strážníkům ze skupiny taxi. O zhruba tři hodiny později strážníci taxikáře vypátrali a následně předali k dalšímu vyšetřování policistů. „Pětačtyřicetiletý muž strážníkům není osobou neznámou a v minulosti s ním několikrát řešili obdobné protiprávní jednání,“ doplnila mluvčí.

Uvedený případ není jediným, Praha se potýká s problémy s předraženým jízdným dlouhodobě.