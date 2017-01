Tažení populistických lídrů ve světě ohrožuje demokracii, říká zpráva Human Rights Watch

Ředitel organizace Kenneth Roth varuje před „novou generací“ autoritářských populistů, kteří se snaží najít způsob, jak převrátit pojetí ochrany lidských práv, napsal deník The Guardian.



Trumpova nebezpečná rétorika

Organizace obviňuje kampaň nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa z podněcování k nenávisti a nesnášenlivosti. „Donald Trump, někdy otevřeně, jindy v šifrách, mluvil k nespokojeným Američanům, kteří prožívají hospodářskou stagnaci ve stále více multikulturní společnosti, způsobem, jenž hraničil s porušováním základních principů důstojnosti a rovnosti,“ napsal Roth v úvodu zprávy.

„Zestereotypnil migranty, hanil uprchlíky, napadl soudce pro jeho mexický původ, zesměšnil novináře se zdravotním postižením a propustil několik osob obviněných ze sexuálního napadení,“ vypočítal Roth.

HRW namířila pušku proti autoritářům

Roth se rovněž vyjádřil k autoritářským vůdcům. Vůdci Ruska, Turecka, Filipín či Číny jsou ve výroční zprávě Human Rights Watch obviněni z nahrazování právního státu a odpovědné vlády vlastní autoritou.

Zpráva také varuje před evropskými populistickými vůdci, kteří mají úspěchy díky rétorice boje proti migraci. „Nikdo by neměl být navrácen do války, kde hrozí pronásledování a mučení. S úzkými výjimkami, imigranti, kteří strávili mnoho let v dané zemi a vyvinuli si zde i rodinné vazby, by měli mít možnost získat legální status. Detence by neměla být svévolná a deportace by měla podléhat řádnému procesu,“ míní lidskoprávní organizace.

Maďarského premiéra Viktora Orbána označil ředitel HRW za „tragickou ikonu“ antiuprchlické politiky. „Evropa dveře maďarským uprchlíkům z dob sovětské represe otevřela, zatímco Orbánova vláda dělá, co může, aby učinila život dnešním uprchlíkům ještě bídnějším,“ podotkl Roth.

Venezuelskou vládu obvinil z mnohočetných vojenských a policejních zásahů, které vedly k podezřením ze zneužívání, mimosoudních poprav a libovolných deportací. „Bolívarovská revoluce předznamenala ekonomickou katastrofu.“

Do boje s populismem

V otázce, co je zapotřebí učinit v boji proti populismu a demagogii, které ohrožují lidská práva, Roth odpověděl jasně. Média by měla pomoci upozornit na nebezpečné trendy, snažit se vyvrátit propagandu a odhalit tzv. „fake news“, tedy falešné zprávy. Vlády zemí by se rovněž měly plně angažovat v oblasti lidských práv a demokracie.

V konečném důsledku má podle Rotha velmi důležitou roli především občanská společnost, která by měla za zachování svých práv bojovat a chránit občanský prostor. Populisty a demagogy mohou zastavit právě voliči, kteří odliší laciné sliby od politiky založené na demokracii. Klíčové je „správně přečíst“ jednoduchá řešení od politiky založené na analýzách a hodnotách lidských práv.

Sedmisetstránková publikace organizace chránící lidská práva, založené v roce 1978, se v pořadí 27. vydání věnuje rovněž zemím jednotlivě a hodnotí situaci v každé z nich.