Technik z letounu s fotbalisty: Pád jsme nečekali, nikdo nekřičel

„Před letem jsem napsal hlášení, v němž jsem počítal se zastávkou v Cobiji. Neřekli mi, že poletíme přímo do Medellínu. Před odletem jsem se znovu ptal a řekli mi, že dotankujeme,“ uvedl Tumiri. Jak ale již dříve uvedl brazilský tisk, v Cobiji dotankovat nešlo kvůli zpoždění letu; tamní letiště v noci není v provozu. Další možností na dotankování byla Bogotá.



Tumiri, jemuž prý život zachránila taška mezi koleny a ohnutí se do doporučené nouzové pozice, také potvrdil, že pilot před pádem nevyslal formální tísňové volání. „Všichni jsme byli klidní, někteří hráli karty, jiní se dívali na filmy, či poslouchali muziku, byli veselí,“ popsal poslední okamžiky před katastrofou bolivijský technik.

Podle Tumiriho se všichni připravovali na normální přistání. „Nikdo to nečekal, proto nikdo nekřičel,“ řekl Bolivijec, který prý pár minut před nehodou hovořil s manažerem klubu Chapecoense Caio Júniorem. „Učil mě portugalsky. Nikdo nevěděl, co se stane v tu chvíli. Řekli nám, že si máme připnout pásy, protože budeme brzy přistávat,“ vzpomněl na tragédii Tumiri. Dodal, že letoun se sice třásl, ale prý to považoval za normální turbulence.

Bolivijský ministr veřejných prací Milton Claros dnes oznámil, že vláda začala vyšetřovat možné zneužití kompetencí při udílení licence společnosti LaMia. Podezření se týká bývalého ředitele Generálního ředitelství pro civilní letectví (DGAC) Gustava Vargase Villegase a šéfa firmy LaMia Gustava Vargase Gamboy - jde o syna a otce. Villegas byl jako šéf DGAC zodpovědný za udílení letových licencí.

Aerolinky LaMia byly založeny v roce 2009 ve Venezuele, kde se jim ale příliš nedařilo. V roce 2015 se proto přesunuly do Bolívie. Jejich klienty v Bolívii byly právě fotbalové týmy či důlní společnosti. Podle některých zdrojů s nimi letěli i fotbalisté národní reprezentace Argentiny a Venezuely. V polovině letošního listopadu na palubě téhož letadla, které se minulý týden zřítilo u Medellínu, letěl i bolivijský prezident Evo Morales. Po nehodě úřady aerolinkám LaMia licenci odebraly.

Letadlo společnosti LaMia s 68 cestujícími a devíti členy posádky se zřítilo v pondělí pozdě večer místního času nedaleko kolumbijského Medellínu. Na palubě byli kromě posádky brazilští fotbalisté, jejich doprovodný tým a novináři, kteří letěli na finále Jihoamerického poháru. Ze 77 lidí přežilo šest - tři fotbalisté, novinář a dva členové palubního personálu.

Neštěstí nyní vyšetřují úřady v Bolívii, Kolumbii i Brazílii.