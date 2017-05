Teenagerka, jejíž matka volala do BBC, je jednou z 22 obětí manchesterského teroru

„Odpočívej v pokoji. Vzali mi moji drahou nádhernou holčičku až příliš brzo. Běž zpívat s anděly a nepřestávej se usmívat. Maminka tě tak moc miluje,“ napsala na svém účtu na sociální síti Facebook Charlotte v brzkých středečních hodinách poté, co se dozvěděla smutnou zprávu.

Olivia Campbellová se stala jednou ze smutných tváří manchesterských událostí posledních dní. Její zoufalá matka Charlotte krátce po výbuchu v koncertní hale volala do BBC. Televizi poslala i fotku své dcery, která byla jako nezvěstná ohlášena třináctá v pořadí.

Na koncertě byla Olivia s kamarádem Adamem, který slavil narozeniny. Ani jeden se však svým rodinám nehlásili. Kamaráda nakonec našla matka i díky sociálním sítím v nemocnici, její dcera Olivia byla nezvěstná dál. „Mysleli jsme, že by tou dobou už přicházela domů,“ řekla Charlotte americké stanici CNN.

Vzpomněla si i na poslední telefonát se svou dcerou těsně před koncertem a na to, jak šťastná Olivia byla. „Děkovala mi a vzkazovala, jak moc mě má ráda. To bylo poslední, co jsem od ní slyšela,“ dodala Britka v rozhovoru a ztěžka zadržovala slzy.

Když se dozvěděla o útoku, ihned nahlásila na policii, že je její dcera nezvěstná, zavolala do všech místních nemocnic a po Facebooku i Twitteru rozeslala popis Olivie a její fotky. Policisté jí však pouze řekli, že má čekat, až se jí ozvou.

Na vlastní pěst se mladou studentku snažil najít i její nevlastní otec Paul Hodgson. „Udělám, co bude třeba. Najdu ji a přivedu domů,“ řekl CNN v úterý odhodlaně. To se mu však nepovedlo, Olivia se z vysněného koncertu oblíbené zpěvačky už nevrátila.

Známá je polovina obětí

Veřejně známá je už totožnost celkem poloviny obětí. Britská policie oznámila, že identifikovala všech 22 mrtvých. Na jejich tělech budou v několika následujících dnech prováděny pitvy. Místní zdravotnické úřady potvrdily, že zranění utrpělo 119 lidí, 64 z nich je stále v nemocnici, okolo 20 z nich má velmi těžká zranění.

Nejmladší obětí je osmiletá Saffie Roussosová, jejíž fotografie se jako symbol masakru objevila na titulní stránce středečního vydání řady britských novin. Americká zpěvačka Ariana Grande, jejíž koncert se stal terčem útoku, je oblíbená zvláště u dětí a dospívajících.

Obětí útoku se stala také osmnáctiletá Georgina Callanderová, osmadvacetiletý John Atkinson, devětadvacetiletý Martyn Hett a dvaatřicetiletá Kelly Brewsterová.

Při atentátu zahynuly také Alison Howeová a Lise Leesová, které ve vstupní hale manchesterské arény, kde k sebevražednému útoku došlo, čekaly na příchod svých patnáctiletých dcer z koncertu. Na své dcery čekal také polský pár Angelika a Marcin Klisovi. Jejich smrt ve středu potvrdilo polské ministerstvo zahraničí. Ve vstupní hale zahynula rovněž padesátiletá Jane Tweddleová-Taylorová, která přišla s kamarádkou vyzvednout její dceru.