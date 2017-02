‚Těhotný člověk‘ v Česku neprojde. Ministr zdravotnictví je proti, lékaři otázku neřeší

„Řešili jsme několik situací trans lidí v rámci naší právní poradny,“ říká sociolog Zdeněk Sloboda z Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu (PROUD). „Česká legislativa, je ale nastavená v současnosti tak, že se snaží eliminovat situace, ve kterých by úředně muž mohl porodit dítě, a tím se stát matkou. My podporujeme existenci dvojkolejného systému, čímž by se tato možnost otevřela. Potom by bylo asi záhodno, aby se reflektovala nová situace, ale ne v podobě zákonů, spíš nějakých měkkých opatření,“ dodává Sloboda.

Sociolog Zdeněk Sloboda

Podle něj by pak mělo smysl, aby zdravotní pracovníci a úředníci byli připraveni na situaci, že se v nemocnici setkají s trans lidmi. V současnosti je podle Slobody nejčastějším problémem je, že zdravotníci odmítají přijmout fakt, že někdo má jiné než biologické pohlaví. Odlišný gender akceptují až po biologické přeměně pohlaví.

Česká lékařské komora se podle slov jejího mluvčího Michala Sojky touto otázkou zatím nezabývala. „O této situaci víme akorát z médií. V současnosti se tím žádný orgán České lékařské komory nezabýval. To čistě proto, že o to nevznikl zájem, poptávka, ze strany lékařů, ani pacientů, aby se tento problém nějakým způsobem řešil. České zdravotnictví má mnohem větší a zásadnější problémy, než je toto,“ řekl Sojka pro Lidovky.cz.

Ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík

„Podle mně je to velmi špatný krok a rozhodně nic takového nepodporuji a jsem dokonce striktně proti,“ sdělil serveru ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD). „Přijde mi, že už je to za hranicí normálu a někteří lidé upřímně řečeno vymýšlejí věci, jen proto, aby je vymýšleli,“ dodal ministr. Na otázku zda se s touto problematikou setkal, odpověděl ministr, že „naštěstí ne,“ a že doufá, že se mu nadále vyhne.

Transgender, trans, trans* přívlastek označující člověka, jehož rod se neshoduje s tím, jak byl od narození vnímán ostatními. Hvězdičkou se označuje široké spektrum identit a respekt k různým genderovým projevům. Zdroj: Trans*parent



S tímto tématem se nesetkal ani gynekolog a pedagog Ladislav Krofta, podle kterého se jedná o ukázku kam až lidská mysl může zabřednout. „Já se domnívám, že ta cesta je naprosto lichá. Používat termín těhotný člověk je v rozporu se základními přírodními principy,“ řekl gynekolog serveru Lidovky.cz.

Dodal, že jedním ze základních znaků života je schopnost se rozmnožovat a rozlišovat mužské a ženské pohlaví. „Ten trend, který můžeme v posledních deseti, patnácti letech pozorovat, je v rozporu se základními přírodními principy. A přijde mi, že používat termín „těhotný člověk“ je zavádějící,“ sdělil docent na 3. lékařské fakultě.

Ministr pro lidská práva Jan Chvojka

Podle ministra pro lidská práva a rovné příležitosti Jana Chvojky (ČSSD) se nejedná o problém, který by v současnosti trápil českou společnost. „Nevidím důvod toto poměrně umělé téma importovat,“ napsal ve zprávě pro Lidovky.cz Chvojka. V roli ministra se totiž s touto problematikou nesetkal vůbec.