Televizi nepokutují, mě ano. Poslanci vadí zrušené parkoviště na Malostranském náměstí

„Sněmovní ulice je pro nás částečně omezená, jsou tam značky zákazu zastavení, které stejně spousta lidí i organizací porušuje. Když tam postaví přenosový vůz televize, nikoho to nezajímá. Když si tam stoupnu já, přijde policajt a dá mi pokutu,“ popsal Čihák LN. „Stačí si k tomu sednout se zástupci z městské části Praha 1, městské policie, zástupci dopravy, abychom si řekli pravidla. Všechno jde řešit,“ pokračoval.



Na pokutování městskou policií si stěžuje i v oficiálním dopise adresovaném pražskému magistrátu. „Díky zrušení parkovací plochy dochází ke střetu poslanců s městskou policií v ulici Sněmovní, kde je osazena zbytečná značka zákaz zastavení z obou stran a také v okolních ulicích na modré zóně pro potřeby obyvatel Prahy 1. Vytrvalý a poctivý policista městské policie vždy dorazí na kole a rozdá za stěrače našich aut vyrozumění o oznámení podezření ze spáchání přestupku, nasedne opět na kolo a s pocitem dobře vykonané práce se vrací na základnu,“ píše doslova Čihák. Podle něj si na pokuty stěžují i další poslanci.

Čihák v celé věci kontaktoval i svého kolegu z hnutí ANO, magistrátního radního pro bezpečnost Libora Hadravu. „Kontaktoval jsem ho, aby zasáhl v naší věci a zajistil pro poslance, kteří mají jasné označení svého auta poslaneckou parkovací kartičkou, bezproblémové stání v okolí sněmovny a bez každodenního stresu s vyřizováním pokuty,“ uvedl. Hadrava mu ale nevyhověl. „Řekl jsem, že takhle to řešit nemůžeme. Když nemají parkovací kartu pro Prahu 1, parkovat tam prostě nemohou. Nejde, aby městská či jakákoliv jiná policie někoho přehlížela,“ tvrdí Hadrava.

Karet je víc než míst

Politici sice mají v podzemí svoje parkoviště, podle Čiháka je v něm ale jen 130 míst, poslanců je 200. Problém zaparkovat však nemají pouze poslanci. „V Praze 1 je 8 tisíc parkovacích míst a 12 tisíc rezidentů, kteří mají parkovací kartu. Pokusíme se najít nějaký kompromis. Řešení je samozřejmě koncepční budování podzemních parkovišť,“ tvrdí starosta první městské části Oldřich Lomecký (TOP 09) s tím, že on i radní pro dopravu z magistrátu Petr Dolínek (ČSSD) přislíbili, že se se zástupci sněmovny sejdou a o problému budou jednat. Dlouhodobý převis prodaných parkovacích karet nad tím, kolik míst je městská část schopna svým rezidentům nabídnout, má však nejen Praha 1, ale i 2, 3 a 7.

Čihák říká, že politika parkování v metropoli je nastavena špatně. Zlepšení podle něj přinesl nový systém zón placeného stání, který funguje v Praze 5, 6 a 8. Tam existují smíšené, fialové zóny, kde mohou stát rezidenti a za poplatek i návštěvníci. Fialové zóny pak v těchto městských částech převažují. V okolí sněmovny jsou jen dvě místa, kde se za poplatek zaparkovat smí. Návštěvnická zóna je ve Valdštejnské ulici a také za Malostranským náměstím. Na modré si bez platné parkovací karty pro Prahu 1 stoupnout řidiči nesmí.

Podle starosty Lomeckého by se kolem sněmovny nějaká místa dala najít, ale spíše v řádu jednotek, nikoliv desítek. „Jako starosta Prahy 1 musím v prvé řadě chránit zájem svých občanů.“ A uloupnutí dalších modrých čar by znamenalo jen snížení kapacity už tak nedostatečných míst.

Auta do podzemí

Podzemní garáže by podle Lomeckého mohly vzniknout právě pod Malostranským náměstím. Studie, kterou zadávalo minulé vedení magistrátu, s tím však nepočítá. „Bylo by možné udělat tam minimálně dvě patra. V minulosti se tam dělal archeologický průzkum a žádné artefakty se nenalezly, technicky řešitelné to je. Například ve Vídni je podzemní parkoviště vedle svatoštěpánského dómu,“ míní Lomecký.

Zmínil i podstatně připravenější projekt podzemních garáží na Klárově, předpřipravený je podle něj také projekt parkovacích garáží u Nemocnice Na Františku. Do konce roku by měla být hotova také podzemní stání v ulici Štěpánská, která by měla zlepšit kapacitu v blízkosti Václavského náměstí.

Čihákovi ale vadí, že se parkoviště na Malostranském náměstí sice uzavřelo, ovšem nic se tam neděje. Podle magistrátu je náměstí ve zkušebním provozu do března. Mezitím na něj pražský Institut plánování a rozvoje připravuje projekt, který počítá s novým využitím místa.

„Projekt mi přijde pěkný, ale předpokládal bych, že když zavřou a omezí parkování, začne se tam něco dít,“ domnívá se Čihák.