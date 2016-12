Nový, Havel, Burian, Vávra... Televizní série Bohéma ukáže drama herců a dalších postav barrandovského studia

„Nazval bych to historickým románem. Konstatuje věci, které jsou tak dramatické a tak hraniční, že to z toho dělá žalující nebo hořce se pošklebující dokument doby,“ řekl ČTK Sedláček, který zaznamenal i režiséry Martina Friče a Otakara Vávru nebo ředitele společnosti Lucernafilm Miloše Havla.



Skutečné postavy tuzemské filmové historie ztvárnili Michal Dlouhý, Judit Bárdos, Ondřej Pavelka, Michal Balcar, David Novotný, Petr Stach, Pavel Batěk, Václav Jiráček, Jan Novotný a další.

Cyklus ukáže, co všechno se dělo mimo zraky kamer a jak tenká mohla být hranice mezi bohémským životem ve filmových studiích a smrtí v koncentračním táboře. „Herci jsou právem vzýváni, protože mají charisma a umí věci vyjádřit ve zkratce. A Bohéma je projekt o tom, že herci jsou lidé jako my, jenom mají jednu vadu - mají talent, kterým se vymykají. A všichni na to dojedou,“ podotkl Sedláček.



Příkladem toho, jaká dilemata musely veřejně známé osobnosti za druhé světové války řešit, je osud Buriana, kterého v Bohémě ztvárnil Vladimír Javorský. „Na jedné straně se v divadle Vlasty Buriana skrývá vysílačka, na druhou chodí Burian do Rozhlasu parodovat Beneše a Masaryka a ve své vile pořádá večírky pro prominentní nacisty. Vyberte si...Doba byla složitá a já si myslím, že zrovna Burian nebyl darebák,“ konstatoval Sedláček, který má s filmovou dobovou stylizací bohaté zkušenosti i díky cyklu České století.

Saša Rašilov jako Oldřich Nový.

Autorkou scénáře Bohémy je novinářka, spisovatelka a scenáristka Tereza Brdečková, dcera významné postavy českého filmu, Jiřího Brdečky, který se podílel na filmech, jako je Císařův pekař a pekařův císař, Limonádový Joe, Baron Prášil nebo Až přijde kocour. Bohéma se kromě Divadla ABC natáčela také v barrandovských ateliérech, na mnoha historických pražských lokacích a také v Plzni, Mladé Boleslavi a na dalších místech.