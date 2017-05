Tělo důstojníka z války ve Vietnamu Američané hledali 52 let, našlo se díky náhodě

Korvetní kapitán Crosby byl sestřelen, když jeho dceři Deborah bylo pouhých 6 let. Sama se dostala do babičkovského věku, než se se svým otcem opět setkala v pátek během dojemného okamžiku na letišti v San Diegu. Spolu se svými bratry přivítala rakev zahalenou v americké vlajce, informovala agentura AP.

Manželka zesnulého námořního důstojníka své dceři o osudu jejího otce řekla, když se vrátila domů ze školy. Deborah byla tehdy v první třídě. Od té doby o něm truchlící manželka nechtěla mluvit, svým dětem ale dala sešit plný článků, které popisovaly, jak letadlo jejich otce prolétalo nízkými mraky na misi, která jim dávala za úkol odhad škod způsobených nepřátelskými bombami. Sestřelen byl severo-vietnamskými pěšáky v roce 1965.

Veškeré armádní pocty

Deborah Crosbyová se zapřísáhla spolu se svou babičkou, matkou zesnulého Crosbyho, že jednou ostatky svého otce pohřbí v jeho domovském San Diegu. Deborah své hledání nevzdala a pravidelně volala vyšetřovacímu týmu, aby zjistila, jak se pátrání posunulo. Slib nakonec splnila, byť se toho její babička ani matka již nedožily.

„Je to na mě trochu moc, vidět, jak se blíží letadlo s jeho ostatky, všichni v uniformách a všechen ten respekt a pocty, co se mu jich dostává,“ řekla Crosbyová. Námořní vojáci rakvi tradičně salutovali.

O tom, že její otec zemřel, Deborah nikdy nepochybovala. Ale stesk v ní údajně stále přebýval, hluboko uvnitř, dokud se nedoslechla, že se konečně našly ostatky jejího otce. Smutný příběh tak dostal závěr. „Změnilo mi to život, v tolika různých způsobech,“ řekla Deborah, energetická konzultantka žijící v New Yorku. „Teď se mu ulevilo od hodně smutku, co jsem v sobě nosila dlouhá léta, velice tiše.“

Náhodný svědek napomohl nalezení ostatků

Podle padesátistránkové zprávy, kterou Crosbyová dostala od pátracího týmu, ke průlomu došlo, když vyšetřovatelé zavítali do města Than Hoa, kde se setkali s devětaosmdesátiletým Pham Van Truongem. Starý muž si údajně nepamatoval den ani rok, kdy se to stalo, ale prý jednoho dne za války rozehříval vápenec, aby si opevnil dům, když slyšel palbu.

Opodál viděl dvě letadla, která mířila směrem k jeho domu. Jedno z nich bylo v plamenech a chybělo mu křídlo. Letadlo padlo do jezírka poblíž jeho domu a pocákalo ho blátem a vodou. Druhé mířilo dál, k moři.

Díky novým informacím se vyšetřovatelé námořnictva rozhodli vodní nádrž prohledat. Vypustili ji kýbl po kýblu a na dně našli kosti, kusy látky z uniformy pilota, jeho chromový zapalovač a svatební prsten. Předměty si mezi sebe rozdělí bratři Deborah, sama si nechá vlajku, kterou byla pokryta rakev jejího otce.

„Je dobré konečně si moci poplakat a pustit si do srdcí nějakou úlevu,“ řekla Crosbyová. „Teď o tom můžeme mluvit. Předtím jsme o tom nemluvili a teď můžeme, hrdě, máme šťastnější konec - a můžeme navštěvovat jeho hrob.“

Americká armáda stále pátrá po pohřešovaných členech svých řad z nejrůznějších konfliktů po celém světě. Z Vietnamské války se podle oficiálních zdrojů našlo 969 postrádaných vojenských hodnostářů od jejího konce v roce 1975. Hledá se stále přes 1,6 tisíce.