Tělo zmizelého Číňana na naší výstavě v Praze není, tvrdí pořadatelé. Analýzu DNA ale odmítají

„Siung se věnoval duchovnímu cvičení zvanému Fa-lun-kung od roku 1996. Poté, co se stalo v Číně velmi populární, Čínská komunistická strana spustila brutální pronásledování proti praktikujícím v roce 1999. Siung odjel v roce 2000 do Pekingu, aby apeloval na úřady ohledně toho nespravedlivého pronásledování a byl zadržen tamní policií,“ líčil v trestním oznámení bratr Chuanga Siunga. Celé znění textu podepsané Chuangem Wan-čchingem má server Lidovky.cz k dispozici.

Žádné zprávy o bratrovi

„Poté, co můj bratr žil mimo své bydliště, aby se vyhnul pronásledování, mi zavolal v roce 2003. Bylo to 19. dubna, a telefonoval z Šanghaje. Od té doby jsem o něm neměl žádné zprávy,“ líčí dále v textu Chuang Wan-čching. Jeho bratr je od té doby nezvěstný. Podle muže, který se v Česku domáhá práv, byl jeho příbuzný naposledy spatřen v továrně na plastinovaná těla v Nanjingu blízko Šanghaje.

„Jeho tělo mohlo být také převezeno do Dalianu,“ uvedl dále s tím, že by pořadatelé výstavy, na níž je k vidění více než 20 celotělových a dalších 300 exponátů pocházejících ze skutečných lidských těl, měli policistům umožnit podrobit všechna vystavovaná těla testům DNA.

„Žádám to z toho důvodu, že je mnoho lidí, kteří odešli z Číny, a kteří ztratili jednoho či více z příbuzných v Číně, a jsou v situaci podobné té mojí,“ napsal též Wan-čching.



Jenže to pořadatelé výstavy v pražských Holešovicích Body The Exhibition důrazně odmítají. „Rozhodně nemůžeme zapůjčené exponáty poskytovat jakékoli třetí osobě. Za exponáty ručíme a proto žádné odběry vzorků neumožníme. Zároveň je vysoce pravděpodobné, že na našich exponátech již není DNA ‚čitelná‘. Exponáty prošly metodou plastinace, která nahrazuje veškeré tělní tekutiny a tuky plastem. Je to náročný proces, který trvá až rok, a po chemické stránce dochází v exponátech k velmi destrukčním procesům,” uvedla pro server Lidovky.cz kurátorka výstavy Body the Exhibition Květa Havelková.

Odborníci z oboru genetiky jsou však toho názoru, že „přečíst“ DNA je možné i po plastinaci, a to i kdyby byly použity silné chemikálie. „I kdyby byla DNA silně degradována, tak by to šlo, protože je tam hodně materiálu. Existují speciální postupy, kdy se dají dělat identifikace i ze silně degradované DNA. Myslím si ale, že ani nepoužívají takhle silné chemikálie. Proto by to nemusel být takový problém. Rozhodně to není vyloučené,“ vysvětlil Marek Minárik, který se zabývá analýzou DNA a paternitními expertízami.

Pořadatelé nicméně i tak nevidí analýzu DNA jako řešení. „Případ pana Chuanga Wan-čchinga nechceme bagatelizovat ani jakkoli znevažovat. Ale pokud někoho doopravdy postrádá, měl by především komunikovat s vládou země, kde se ten člověk ztratil. Na naší výstavě nejsou těla žádných politických vězňů. Z našeho pohledu se tak jedná jen o další případ snahy zviditelnit se na komerčně úspěšném projektu,” doplnila k trestnímu oznámení.

Policie se případem zabývá. Zatím je ale na jakékoli závěry příliš brzy. „V souladu se zákonem se nesmím vyjadřovat jak ke konkrétním trestním oznámením, tak ke konkrétním osobám. Navíc jakékoli oznámení je v prvopočátku ve fázi prověřování, která je dle Trestního řádu striktně neveřejná i pro účastníky toho kterého oznámení,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Nelegální výstava, říká starosta Prahy 7

Podle odpůrců je však už nyní jasné, že je výstava protiprávní. „V naší zemi je nelegální již dnes. Probíhá jen na základě celní deklarace. Usiluji o to, aby se naše země zařadila po bok Francie či Izraele, kam podobná výstava nesmí,“ uvedl starosta Prahy 7, na jejímž území se akce koná, Jan Čižinský (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Všechna vystavená těla jsou podle pořadatelů zapůjčena od americké produkce a zcela legálně dovezena do EU. „Veškeré doklady k výstavě opakovaně kontrolovala policie a vždy došla k závěru, že exponáty byly získány legálně a legálně jsou i na území České republiky,“ sdělila Havelková.

Vyjádření Chuanga Wan-čchinga v angličtině:

VIDEO: Vyjádření Chuanga Wan-čchinga k výstavě lidských těl

Výstava, která již deset let od svého prvního uvedení před českým publikem, budí kontroverzní reakce, zřejmě už nikdy nebude v tuzemsku pořádána. „Vzhledem k chystaným změnám v zákoně to vypadá, že naše výstava je v Česku naposledy. Je tedy opravdu poslední šance ještě do 23.7. výstavu vidět,“ řekla Havelková. Byla by ale ráda, kdyby česká legislativa České republiky podobné akce i nadále povolovala.



Změny v zákonu o pohřbívání, které připravila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, budou pro podobné výstavy znamenat definitivní konec. Podle novely zákona o pohřebnictví, která na konci května prošla Senátem, je bez souhlasu zemřelého „zakázáno ukládat a vystavovat nakonzervovaná nebo nabalzamovaná lidská těla, zejména za komerčním účelem“. Nová pravidla se dotknou všech lidských exponátů, od jejichž úmrtí neuběhlo 70 let.

Podle Havelkové je to ale škoda. Prý pro velký zájem veřejnosti. „Výstavu již navštívilo přes 40 tisíc studentů se svými pedagogy a ti se určitě nedají nazvat krvelačnou hordou primitivů, jak bývají často naši návštěvníci zaujatými novináři odsuzováni,“ sdělila mluvčí společnosti JVS Group, který výstavu pořádá.

A zatímco autoři exhibice mrtvých těl mluví o vzdělávání, odpůrci zas o neetickém vydělávání na bez vyjasnění otázky, odkud tyto lidské ostatky pochází. Organizace Lidská práva bez hranic proto na konci února rozeslala zhruba 1500 školám dopis, v němž varovala, že těla možná patří čínským politickým vězňům. A přidali se k nim i lékaři, politici či právníci.



Téma i pro umělce

Výstava vyvolala spory i mezi politiky. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský se neúspěšně snažil zakázat již současnou výstavu lidských těl. Žádal také pohřbení exponátů. Jeho snaha ale skončila u policie. Starosta se proto chce nyní obrátit na soud. Už dříve se k jeho iniciativě odmítla připojit pražská primátorka Adriana Krnáčová (ANO), podle níž mají organizátoři výstavy veškerá povolení

Téma vystavování lidských těl už se stalo i tématem pro umělce. Dvojice autorů David Košťák a Alžběta Burianová připravili pro Švandovo divadlo hru s názvem Srdce patří za mříže. Hra reflektuje téma násilí čínského režimu i problematiku vystavovaných mrtvých těl.

„Reakce diváků často vyjadřují podporu k tomu, aby se o této tematice více mluvilo,“ pochvaluje si ohlasy Košťák. K pořádání takové výstavy se staví kriticky. „I s odfiltrováním politického kontextu. Vystavování lidských těl za peníze pro mne bude vždy výrazně neetickou záležitostí,“ vysvětlil důvod.