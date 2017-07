Tělo zesnulého čínského nobelisty Liou Siao-poa bylo zpopelněno

Liouova žena a další příbuzní byli doposud pod přísným dohledem čínských bezpečnostních orgánů a prakticky odříznuti od kontaktu s vnějším světem. Západní státy naléhají na Čínu, aby nechala vdovu po Liouovi trpící depresí odcestovat do zahraničí.



Německo nabídlo, že by vdově po disidentovi poskytlo útočiště. Kancléřka Angela Merkelová v pátek večer uvedla, že Německo se bude dál snažit prosadit „humanitární řešení“ situace tak, aby Liou Sia mohla opustit domácí vězení a odjet do některé ze zahraničních zemí podle své volby.

Liouovo tělo bylo zpopelněno dnes ráno místního času, sdělilo vedení města Šen-jang na severovýchodě Číny, kde byl disident po propuštění z vězení léčen. Představitel městské vlády Čang Čching-jang podle agentury Reuters rovněž prohlásil, že vdova „Liou Sia je volná“.

Město Šan-jang vydalo oficiální zprávu o pohřbu a také fotografie. Je na nich vdova Liou Sia, podpíraná bratrem, a také Liouvi sourozenci s manželkami. Tělo leželo v místnosti vyzdobené bílými květy v otevřené rakvi a na stěně byl nad Liouovu fotografií nápis Potřeb pana Liou Siao-poa. Podle oficiální zprávy se obřad konal v 6:30 místního času a znělo při něm Mozartovo Requiem. Tělo bylo krátce potom zpopelněno a popel předán vdově.

Rodinný právník citovaný agenturou Reuters řekl, že si není jistý, zda si rodina opravdu přála kremaci. „Jsou zřejmě stále pod dozorem úřadů, není možné se s nimi spojit,“ řekl k situaci rodiny.

Ačkoli se v oficiální zprávě uvádí, že se pohřbu zúčastnili rovněž Liouovi přátelé, nikdo je u rakve neidentifikoval. Jeden z nich, spisovatel Mo Č’-sü agentuře AP řekl: „Nebyl tam ani jeden z jeho opravdových přátel.“ Urostlí mladíci s módními účesy, kteří jsou na fotografiích, se podle něj podobají spíše tajným agentům, kteří měli hlídat Liouovu ženu. „Je to jenom velké představení. Tento režim dlouhodobě jedná bez jakékoli známky lidskosti, a proto mu neposkytl ani minutu svobody, a to ani ve chvíli smrti. Nemohou říci nic jiného než to, že jsem mimořádně rozezlen,“ dodal Mo.

Mluvčí správy Šen-jangu prohlásil, že úřady jednají v zájmu Liou Sia. „Pokud vím, je volná. Přišla ale právě o příbuzného a prožívá hluboký smutek. Nechme ji po smrti Liou Siao-poa uspořádat si věci a pokusme se ji uchránit od vnějších vlivů,“ řekl mluvčí.

Liou Siao-po si od roku 2009 odpykával 11letý trest vězení za podvracení státní moci: v Chartě 08 volal po respektování lidských práv a zavedení pluralitního systému.

Ačkoli nad Liouovou smrtí truchlil svět, čínské sdělovací prostředky se jí téměř nevěnovaly. Státní list Global Times dnes napsal, že Západ „dělá z Lioua boha“, přičemž šlo o „zločince“, který byl „paranoidní, naivní a arogantní“. „Liouova pamětní deska nemá v čínském kulturním chrámu místo. Nad Liouovým zbožštěním Západem převáží jeho popření v Číně,“ uvedl list.