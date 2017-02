Temná a sexy i velké zklamání. Ohlasy na novou Rusalku v New Yorku se různí

NEW YORK Metropolitní opera uvedla nové zpracování Dvořákovy Rusalky, jejíž premiéru světla pódia poprvé spatřila v noci ze čtvrtka na pátek. „Je až šokující, jak je nové nastudování, teprve druhé v historii, šokující svou temnou, mysteriózní atmosférou,“ napsal deník The New York Times. „Nová Rusalka v sobě pojí tajemnou a zlověstně vyhlížející produkci, fantastický a smyslný zpěv a pohledné protagonisty, kteří dotvářejí citlivou a romantickou energii opery.“

Metropolitní opera neuvedla příběh o vodní nymfě téměř 90 let, od své premiéry v roce 1901. Již před uvedením znělo nové nastudování americké režisérky Mary Zimmermanové slibně. Přesto některé zlé jazyky předznamenávaly další zklamání z produkce této režisérky, jejíž tři poslední inscenace takovou reakci přinesly. S novou Rusalkou, zdá se, ale Zimmermanová nabrala nový dech.

Klíčové pro nové nastudování byla právě práce s výtvarníkem Danielem Ostlingem, kostýmovou designérkou Marou Blumenfeldovou a osvětlovačem T. J. Gerckensem. Právě deník The New York Times poukazoval na krásu nového zpracování v opravdovém prozkoumání temné stránky této opery. „Celý tým úspěšně vytvořil neklidnou atmosféru bajky.“ Metropolitní opera sestavila bezkonkurenční obsazení v čele s krásnou lotyšskou sopranistkou Kristine Opolaisovou, která skvěle ztělesnila bolestně zranitelnou Rusalku, kouzelnou nymfu všech vod, jež se zamilovala do lidského prince, tleskali kulturní komentátoři mnohých zahraničních deníků. Režisérka Zimmermanová dostala z obou protagonistů to nejlepší – doutnající napětí Opolaisové, i temperamentní tenor Jovanoviche, který ztvárnil prince. Režisérka neví, o čem je opera Deník Observer měl na sopranistku Opolaisovou ale opačný názor. „Při čtvrteční premiéře obětovala objem a barvu svého hlasu pro konzistentní tón. Dokonce celý poslední akt zněl unaveně,“ napsal. Observer rovněž roztrhal celé nastudování slovy: „Režisérka Zimmermanová nemá ponětí, o čem opera je.“ Recenze kritizovala závěrečnou scénu či kostýmy pomocníků Ježibaby s maskami polo-zvířat. Údajně se vytratila Dvořákova éteričnost. Naopak deník Observer shledal jako nejlepší část nového nastudování přítomnost mezzosopranistky Jamie Bartonové jakožto ježibaby. „Kdyby všichni z obsazení měli tak obrovský hlas s širokými možnostmi zabarvení, až vás zamrazí, Metropolitní opera by uvedla nejlepší hru desetiletí,“ dodal deník Observer. Režisérka v rozhovoru pro The New York Times rovněž uvedla, že opera pro ní osobně nese moudré varování: „Pakliže se musíte ve jménu lásky změnit tak drasticky, do té míry, že doslova ztratíte svůj vlastní hlas, vztah je odsouzen k zániku.“