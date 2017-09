Serena Williamsová porodila holčičku. ‚Snad maličká nebude hrát tenis,‘ žertuje soupeřka

NEW YORK Tenistka Serena Williamsová porodila holčičku. Oznámil to na twitteru v noci na sobotu její trenér Patrick Mouratoglou. Pětatřicetiletá bývalá světová jednička je zasnoubená se spoluzakladatelem firmy Reddit Alexisem Ohanianem.

Williamsová potvrdila těhotenství v dubnu, když předtím omylem do veřejné složky na snapchat nahrála soukromý snímek v plavkách s popiskem „20 týdnů“. Nechtěně tak předčasně prozradila důvod, proč od lednového triumfu na Australian Open nehraje.



Williamsová, která je nejlépe placenou sportovkyní na světě, byla asi dva měsíce těhotná, když získala 23. grandslamový titul na Australian Open. Minulý měsíc řekla časopisu Vogue, že v lednu plánuje obhájit titul v Austrálii a nepřímo nyní její úmysly podpořil i Mouratoglou. „Přeji brzké zotavení... máme před sebou ještě spoustu práce,“ připojil ke gratulaci k narození dcery.

Williamsové chybí jediný grandslamový titul k vyrovnání rekordu Margaret Courtové. Nebyla by první tenistkou, která by po narození dítěte dokázala ovládnout jeden ze čtyř hlavních turnajů sezony. Belgičanka Kim Clijstersová se jako matka radovala z grandslamového titulu dokonce třikrát, povedlo se to i Evonne Goolagongové-Cawleyové i samotné Courtové.

Sereninu sestru Venus zastihla novina na US Open, kde v pátek postoupila do čtvrtého kola přes řeckou soupeřku Marii Sakkariovou. „Jsem totálně nadšená, je to skvělé. Slovy to nelze popsat,“ řekla Venus Williamsová. S gratulacemi přispěchaly i další hvězdy světového tenisu včetně světové jedničky Rafaela Nadala či bývalého hráče Borise Beckera.

Přidala se i adeptka na sesazení Karolíny Plíškové ze světového trůnu a nejbližší soupeřka jiné české hvězdy Petry Kvitové Garbiňe Muguruzaová ze Španělska a s připomínkou dominance Sereny Williamsové v ženském tenisu podotkla s nadsázkou: „Snad ta maličká nebude nikdy hrát tenis.“