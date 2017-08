Teror mohl být strašnější. Chtěli naložit kamion výbušninou, ale nesehnali ‚řidičák‘ a explodovaly jim bomby

BARCELONA/PRAHA Ve Španělsku podle všeho v posledních dnech udeřila velká buňka či síť buněk Islámského státu. Útoky dodávkou narážením do lidí však nebyly podle zdrojů deníku NY Times hlavním plánem teroristů. Původně chtěli zaútočit s pomocí těžkého nákladního auta a velkého množství výbušnin.

Policie i katalánská vláda potvrdili, že útok v Barceloně a útok v Cambrils mají spojitost se středeční explozí, která srovnala se zemí dům ve městě Alcanar.

Podle zdrojů expertky na Islámský stát z NY Times (NYT) Rukmini Callimachiové měli teroristé tři plány - A, B a C. Plánem bylo najmout si velké nákladní auto či kamion a naložit ho výbušninami. Pak s ním chtěli narazit do davu lidí a odpálit bomby. Nasvědčuje tomu i svědectví ze španělské půjčovny aut, útočníci se právě pokoušeli najmout velké auto. IS vyzývala k útoku nákladními auty už před dvěma lety ve svých propagandistických časopisech.



Jenže tenhle plán podle zdroje NYT blízkému vyšetřování selhal z toho důvodu, že terorista nebyl schopný sehnat řidičský průkaz na těžký „náklaďák“. Proto se rozhodli místo kamionu použít dvě dodávky. I ty chtěli naložit trhavinami.

Jenže i tenhle plán nevyšel. Ve středu večer totiž došlo k výbuchu domu v katalánském městě Alcanar. Exploze srovnala dům se zemí a poškodila i okolní budovy. Zemřel jeden člověk, dalších šest bylo zraněno. Policie se nejdříve domnívala, že šlo o výbuch plynu. Podle trosek však vyšetřovatelé zjistili, že v domě bylo nejméně 20 plynových lahví, ze kterých teroristé vyráběli bomby.

Zřejmě právě při přípravě bomb došlo k explozi. Z trosek domu, v kterém teroristé pobývali několik měsíců, vytáhli hasiči mrtvého muže a ženu v kritickém stavu. Dalšími zraněnými jsou podle policie sousedé.

Exploze byla slyšet mnoho kilometrů daleko. „S několika přáteli jsme večeřeli, když jsme pocítili masivní výbuch - světla zhasla a okna se roztřásla,“ citoval deník El País Elliane Fernandezovou, Francouzku žijící v Alcanaru. Při explozi byl na hlavě zraněn její manžel a odvezen do nemocnice, lehce zraněný je i její bratranec. Sousedy v domě, který explodoval, neznali.



Když tedy selhal plán A i B, vymysleli teroristé plán C. Dvěma menšími auty chtěli narážet do lidí v Barceloně a později v Cambrils. V Barceloně zemřelo 14 lidí a 130 bylo zraněno, v Cambrils zemřela jedna žena a 5 lidí je zraněných. V Cambrils nedošlo k větším ztrátám jen proto, že policisté pět teroristů brzy postříleli.

Forenzní experti pracuje na místě, kde zahynulo nejméně 14 lidí a přes sto bylo zraněno. V pozadí jedna z obětí.

Město Cambrils a sousední město Salou mají pro džihádisty signifikantní význam. V Salou se 9. června 2001 při klíčové schůzce setkal Muhmmad Atta, jakýsi „mozek“ čtyř teroristických buněk al-Káidy, která stály za útokem 9/11 na New York a Pentagon, s Rámzím bin aš-Šíbhem. Ten přivezl Attovi příkazy od velení al-Káidy, možná samotného Usámy bin Ládina. Už dříve žil s Attou v jednom bytě v Hamburku.

Atta ráno 11. září 2001 nastoupil v Bostonu do letu American Airlines číslo 11 směřujícího do Los Angeles. Po 15 minutách spolu s dalšími čtyřmi teroristy letoun unesl a v 8.46 s ním narazili do severní věže Světového obchodního centra. Odstartovali tím největší teroristický útok moderních dějin.

Aš-Šíbha chytili Američané v létě 2002 a zjistili mj., že byl zapojený i do útoku v Adenu na americký torpédoborec USS Cole, po kterém 12. října 2000 zemřelo 17 Američanů a dalších 39 bylo zraněno. Aš-Šíbh byl umístěn v několika tajných věznicích CIA, nyní pobývá na Guantánamu, kde stále čeká na soud.

Otvor po výbuchu dvou sebevražedných teroristů u USS Cole.

Podle španělských protiteroristických expertů je právě oblast kolem Cambrils a Salou centrem saláfismu. Komplexita příprav současných útoků podle Callimachiové napovídá, že jde spíše o celou teroristickou síť, než jednu buňku. Každopádně minimálně jeden terorista je stále na útěku - řidič dodávky z Barcelony.