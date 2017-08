TEST: Vyzkoušejte si, jak dobře znáte role oscarového herce Dustina Hoffmana

Herec nezapomenutelných rolí. Takový je Dustin Hoffman, který 8. srpna slaví kulatých 80 let. Poznáte podle popisu jeho nejslavnější role? Dokážete se vžít do role a improvizovat, jako to udělala Tootsie, nebo pouze vrtíte psem?

Dustin Hoffman se vepsal zlatým písmem do dějin filmu. Vyzkoušejte si, kolik jeho rolí poznáte. Test spustíte ZDE.

Výsledky:

0 - 3 správně: Tak a šup si pustit alespoň jeden Hoffmanův film. Z tohohle výsledku by herec určitě nebyl nadšený.

4 - 6 správně: Hoffmanovy filmy pravděpodobně nepřepínáte a dokážete si je užít, když je zrovna dávají na TV. Sami od sebe si je ale nejspíš nepustíte.

7 - 9 správně: Jste znalcem charismatického američana. Jeho filmy máte v malíku.

10 správně: Dustine, jste to Vy? Neuvěřitelné.