TEST: Vyzkoušejte si, zda poznáte celebrity na obalu legendárního alba Beatles

Beatles na obal svého alba Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club umístili řadu slavných osobností. Poznáte ale ty klíčové? Jsou zde herci, státníci, spisovatelé ale i duchovní osobnosti. Všichni tvoří pomyslnou kapelu, která před padesáti lety dobyla srdce posluchačů v domovské Británii ale i celém světě.

TEST NAJDETE ZDE (Otevře se ve vedlejším okně. Obrázky nahoře jsou důležité pro referenci)

Výsledky:

0 - 5 správně: Stejně jako Beatles i Vy můžete mít svůj „Perný den“, což by se dalo omluvit. Jinak by to ale takhle nešlo, zvlášť když mezi celebritami jsou i lidé, kteří svými činy ovlivnili svět.



6 - 9 správně: Někoho poznáte, někoho ne. I tak jste ale na dobré cestě a ve světě se neztratíte.



10 - 11 správně: Výborné znalosti Beatles a/nebo kulturní a sociální historie! Za odměnu se můžete projet Žlutou ponorkou.



12 správně: Neskutečné! Buď naprosto dokonale znáte kultovní album Beatles, nebo si umíte správně přiřadit tváře všech osobností v našich otázkách. Každopádně gratulujeme!