Čech obviněný z šíření HIV půjde do vazby, rozhodl thajský soud. Deportaci vyřeší později

„Informaci o zadržení českého občana ve středu potvrdila thajská policie z Phuketu. Podle dosavadních informací v Thajsku nespáchal jiný trestný čin než překročení povolené doby pobytu,“ uvedla pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva zahraničí Aneta Kovářová.

Detenční vazba v Bangkoku

S českým občanem proběhl ve středu odpoledne thajského času soud. Na základě jeho rozhodnutí byl vydán souhlas s převozem do detenčního centra v Bangkoku, kde Pfeifer setrvá do doby, než budou vyřešeny náležitosti k jeho deportaci, což může trvat několik týdnů.

Zastupitelský úřad v Bangkoku je v kontaktu se zadrženým českým občanem. O právní pomoc ale nepožádal. Pfeifer chce pouze to, aby informace o jeho zadržení byla zprostředkována jeho právnímu zástupci v Česku. A to ambasáda učinila.



„Nemáme od thajských úřadů aktuálně žádnou informaci, že by byl Čech podezřelý ze spáchání trestných činů v Thajsku (s výjimkou ilegálního pobytu). Pokud by trestný čin v Thajsku spáchal, byl by tam vyšetřován a souzen, což by jeho případné vydání do ČR přirozeně mohlo zkomplikovat,“ doplnila mluvčí Kovářová.



Thajská policie českého občana, který je podezřelý z vědomého šíření viru HIV, zatkla v úterý na ostrově Pchúket. České úřady na muže vydaly zatykač s obviněním, že při intimním styku s desítkami jiných mužů nejméně tři z nich nakazil. O případu již dříve detailně informoval server Lidovky.cz.

Thajské úřady začaly po devětačtyřicetiletém Zdeňkovi Pfeiferovi pátrat po upozornění Interpolu. Pfeifer je několik měsíců na seznamu hledaných osob Policie ČR. Policie v Ústeckém kraji loni v září informovala, že navrhla Pfeifera obžalovat.