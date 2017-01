The 1975 posouvají pražský koncert kvůli nominacím na Brit Awards

Kvůli svým nominacím kapela The 1975 posouvá celé evropské turné. Vstupenky na původní termín jsou platné, případně je do 31. ledna možná refundace v místě jejich zakoupení.

Pro 1975 byl loňský rok mimořádný. Vydali novou desku, byli nominováni na Mercury Prize, pětkrát vyprodali londýnskou Brixton Academy. „Udělali jsme hodně osobní desku a reakce jsou neuveřitelné,“ nechal se slyšet frontman Matthew Healy.

Album s názvem I like it when you sleep, for you are so beautiful yet so unaware of it se po vydání okamžitě stalo číslem jedna ve více než třiceti zemích světa. Před pár dny vyneslo čtveřici z Manchestru i nominace na nejlepší album a nejlepší kapelu na letošních Brit Awards.