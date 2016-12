Zeman s Ovčáčkem ho ‚nenávidí‘. Centrum proti nepravdivým zprávám však zaujalo svět

O chystaném spuštění odboru proti dezinformacím informuje na svém serveru britský deník The Guardian. Ve zprávě informuje o tom, že odbor má vzniknout jako nástroj boje proti dezinformacím, které v Česku šíří především weby řízené z Ruska a které do značné míry ovlivňují veřejné mínění. „Hlavním cílem ruské propagandy v České republice je vzbudit pochybnosti o tom, že demokracie je nejlepší způsob jak řídit stát, vytvořit negativní obraz o Evropské unii a NATO a odradit lidi od účasti v demokratickém procesu,“ cituje státního tajemníka Tomáše Prouzu.



V podobném duchu o vzniku odboru na svém serveru informuje i televize CNN.



The Czech Republic is setting up a counter-terrorism unit aimed at "foreign disinformation campaigns" — or fake news https://t.co/VbTLDGaR4f pic.twitter.com/08gvbKYHaf