The Kills konečně ohlásili náhradní termín koncertu v Roxy

Původně plánovaný koncert byl takřka okamžitě vyprodán, vstupenky byly ponechány v platnosti. S vyhlášením nového termínu mají jejich majitelé možnost vstupenky vrátit přímo u původních předprodejců. Na nový termín Roxy dává do prodeje 200 nových vstupenek. Ty se začnou prodávat v pátek 16. prosince od 10 hodin v síti Goout a v klubu NoD, sousedícím s Roxy, od 16 hodin.

Skupinu The Kills založili v roce 2000 britský kytarista Jamie Hince a americká zpěvačka Alison Mosshart. Debutovali o tři roky později albem Keep on Your Mean Side Následovaly další čtyři desky včetně poslední, letošní Ash & Ice, která sklidila velmi pozitivní ohlas posluchačů i kritiky. The Kills jsou kultovní skupinou nezávislé scény, což posiluje i další angažmá Alison Mosshart v kapele The Dead Weather s Jackem Whitem.