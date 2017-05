Přijíždějí The Necks, vyslanci „neznámé“ australské hudební scény

Jednou z nejzajímavějších skupin, jejichž proslulost obsáhla celou zeměkouli, byť ne prostřednictvím stadionů, ale spíš klubů a jiných komornějších prostředí, je trio The Necks.

Letos slaví třicáté výročí působení na hudební scéně jednak novým albem Unfold, jednak evropským turné, jehož zastávkou bude i středeční vystoupení v pražském Paláci Akropolis.

The Necks si udržují pověst kultovní a stylově nezařaditelné skupiny, vytvářející jemně strukturované zvukové plochy, které čerpají zejména z jazzu a minimalismu, a někdy bývají nazývány trance jazz.

Za třicet let existence byli The Necks přirovnáváni ke kdekomu, často například k německým avantgardistům Can či Faust. Dveře do světa skupině otevřelo album Hanging Gardens roku 1999, následovalo turné v USA i distribuce v síti avantgardní britské značky ReR.

Každý ze členů má svoje pevné místo na hudební scéně i mimo mateřské trio. Bubeník Tony Buck mj. doprovázel jazzmany Branforda Marsalise a Ernieho Wattse. Basista Lloyd Swanton vydal osm alb se svojí skupinou The Catholics. Také klavírista Chris Abrahams točí sólově a kromě toho spolupracoval se slavnými australskými rockovými kapelami Midnight Oil či Silverchair.