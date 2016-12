Po šesti letech slyšel Thoma nevinen. Málem mě to zničilo, říká exprimátor

Juraj Thoma skončil před soudem kvůli tomu, že jako primátor Českých Budějovic v roce 2010 přidal bez vědomí městské rady svůj podpis pod dodatek smlouvy, jenž firmě BitServis zajistil 37 milionů korun za poskytnutí IT služeb radnici. Podle obžaloby se tím měl dopustit zneužití pravomoci úřední osoby, což údajně způsobilo městu škodu ve výši 12,5 milionu korun.

Podle odvolacího soudu ale Thoma nejednal s úmyslem radnici poškodit, ani na zakázce vydělat. Původní rozhodnutí Českobudějovického soudu označil za spekulativní, které nemělo oporu v důkazech.

Lidovky.cz: Je zprošťující rozsudek tou největší úlevou, kterou jste v životě pocítil?

Ano. Je to obrovská úleva a jsem rád, že to dneska takhle dopadlo. Od samého začátku jsem tvrdil, že celý ten příběh je vykonstruovaný, že to je celé nesmysl, jehož jediným cílem je odstavit mě od společenského a politického života ve městě a dohnat mě až na hranu existence. Do značné míry se tento projekt realizovat dařilo, protože celé to trvalo šest let. Proto je dnešek pro mě opravdu velikým důvodem k tomu, abych šel někam slavit.

Lidovky.cz: Když jste po poradě odvolacího senátu před vyhlášením rozsudku vcházel do jednací síně, jaké rozhodnutí jste očekával?

Byl jsem naprosto neutrálně naladěn.

Lidovky.cz: Co se vám honilo hlavou, když soudce vyhlašoval a vysvětloval zprošťující rozhodnutí?

Že jsem byl šest let vláčen jako největší zločinec veřejnými diskusemi, což je krajně nepříjemná věc. Navíc musím říct, že to je těžko vyjádřitelná osobní zkušenost. Kdo si tím neprošel, si nedokáže vůbec představit, jak vám něco takového absolutně převrátí život naruby.

Lidovky.cz: V čem přesně spočívalo to převrácení života naruby?

Byla zničena do té doby moje bezúhonná pověst, nezbylo mi než opustit veřejné funkce a stíhání mi zcela zásadně komplikovalo možnost dalšího zaměstnání a dramaticky dopadlo na moji rodinu.

Lidovky.cz: Soud první instance vás poslal na pět let do vězení, odvolací soud vás nyní osvobodil. Jak si tyto dva odlišné výklady jednoho činu vysvětlujete?

Já jsem rád tomu, že jsem od samého začátku, jak se zdá správně, tvrdil, že se žádný trestný čin nestal a že je to celé smyšlenka.

Lidovky.cz: Můžete říci, co si po tom všem myslíte o české justici?

To si musím ještě rozmyslet.

Juraj Thoma u soudu v roce 2014.

Lidovky.cz: Několik let jste čelil trestnímu stíhání, budete nyní po zprošťujícím rozsudku žádat po státu nějakou kompenzaci?

O tom se poradím se svým právním zástupcem, kterému chci tímto velice poděkovat. Pan docent Tomáš Gřivna odvedl vynikající práci. Připravil dokonalou právní argumentaci, která naprosto rozmetala závěry prvoinstančního soudu v Českých Budějovicích

Lidovky.cz: Vy stále působíte v komunální politice, jste řadovým zastupitelem v Českých Budějovic. Nevyléčil vás ale tento proces z toho dál se na komunální úrovni angažovat?

Řekněme, že jisté symptomy nemoci se objevily. Na druhou stranu v politice platí okřídlená věta nikdy neříkej nikdy. Mám velice rád mnohé filmy a jeden z nich je sice trošku nepřiměřený dnešní situaci, ale hlavní hrdina tam má černé brýle, dva metry, pochází z jedné rakouské vesnice a v tom filmu říká „I am back.“ Takže uvidíme.

Lidovky.cz: Jak jste vnímal postoj veřejnosti k vaší kauze? Převažovala spíše podpora, nebo odsudky?

Musím říct, že s výrazy podpory jsem se setkával mnohem častěji než se reakcemi typu „to ti patří.“ Ty byly naprosto marginální a okrajové. Naprostá většina lidí mi držela palce a věřila tomu, že to musí dobře dopadnout.

Lidovky.cz: Došel jste na základě tohoto trestního příběhu, který se pro vás dnes uzavřel, k nějakému poučení, které byste chtěl dát stávajícím starostům nebo primátorům?

Jak je vidět, tak některé policejní složky a státní zástupci si myslí, že starosta musí být všeználkem, který má znát úplně všechno. Je to absurdní stav, neskutečný svět a začarovaný kruh, kdy se nemůžete spolehnout na žádné odborné ani právní stanovisko, které vám je před podpisem čehokoliv předloženo, protože ho kdokoliv z policie nebo státního zastupitelství může zpochybnit a je mu úplně jedno, jaké to má důsledky.

Lidovky.cz: A na závěr bych se chtěl zeptat, jestli už jste si ujasnil, jaký je váš názor na českou justici?

Opravdu ještě musím přemýšlet.