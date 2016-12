Tipy na dárky: Almodóvar, Kniha džunglí nebo Jason Bourne. Romantika, art i detektivky na DVD a audionosičích

DVD/ BLURAY

ART

Julieta

Julieta žije sama se svou dcerou Antíou poté, co do jejich šťastného života krutě zasáhl osud. Po smrti Julietina manžela Xoana, Antíina otce, prožívají nejhorší období. Obě trpí, Julieta se uzavře do sebe a jejich tichá bolest je postupem času odcizuje. Když je Antíe osmnáct let, opustí svou matku bez jediného slova vysvětlení. Julieta ji více než 12 let zoufale hledá všemi možnými způsoby. Během té dlouhé doby zjišťuje, jak málo svou dceru zná. Až náhodné setkání s Antíou dává matce šanci pokusit se ji získat zpět. Osamělá a zlomená Julieta se rozhodne konfrontovat svůj život a říct dceři pravdu o osudových událostech, které jejich životy rozdělily. Hrají: Adriana Ugarte, Michelle Jenner, Emma Suárez a další.

Jim Jarmusch na festivalu v Cannes.

Jim Jarmusch: kolekce 7 filmů

Legenda nezávislého amerického filmu Jim Jarmusch a průřez jeho ranou a vrcholnou tvorbou – to je nová DVDkolekce společnosti Aerofilms ve stylovém balení. Kolekce sedmi filmů vychází u příležitosti premiéry jeho nového snímku Paterson.

Počínaje prvotinou Trvalá dovolená a konče téměř o čtvrtstoletí novějším snímkem Kafe a cigára, obsahuje díla, kterými se Jarmusch etabloval do pozice jednoho z nejvýraznějších autorských tvůrců současného filmu. Všechny filmy jsou v původním znění s volitelnými českými titulky. Kolekce obsahuje: Kafe a cigára, Mrtvý muž, Noc na Zemi, Tajuplný vlak, Mimo zákon, Podivnější než ráj a Trvalá dovolená.



Anomalisa

Animovaný celovečerní film určený dospělému publiku natočil oceňovaný režisér a scenárista Charlie Kaufman (Věčný svit neposkvrněné mysli, Adaptace) spolu s Dukem Johnsonem.

Anomalisa (režie: Charlie Kaufman)

Michael Stone se živí jako životní motivátor, tedy jako člověk, který i tomu největšímu smolaři vysvětlí, jak žít, aby se měl co nejlíp. Michael umí poradit ostatním, ale ne sám sobě. Právě přicestoval do Cincinnati, kde má pozitivně motivovat účastníky kongresu pro pracovníky zákaznických linek, ubytuje se v hotelu, absolvuje sérii naučených rituálů a dost možná by dočasnou krizi identity zahnal chlastem a spánkem, kdyby nepotkal Lisu Hesselmanovou, plachou obchodní manažerku, která je jeho velkou fanynkou.... Hrají: David Thewlis, Jennifer Jason Leigh, Tom Noonan a další.

Plakát k filmu Než jsem tě poznala.

ROMANTIKA

Než jsem tě poznala

Melodramatický snímek režisérky They Sharrock je natočený podle stejnojmenného románu spisovatelky Jojo Moyes. Hlavní hrdinkou je Louise, která pracuje v bistru, je spokojená, ale má obavy, že možná nemiluje svého přítele Patricka. Will zase po dopravní nehodě ztratil chuť do života. Ví, čím byl kdysi a všechno se mu nyní zdá nepodstatné, a také přesně ví, jak s tím skoncovat. Zato neví, že Lou mu vtrhne do života jako náhlá bouře. A ani jeden z nich neví, že jeden druhého navzájem navždy změní... Hrají: Emilia Clarke, Sam Claflin, Brendan Coyle, Vanessa Kirby a další.

Drahoušek k zakousnutí

Snímek režiséra Lawrence Kasdana nabízí příběh chirurga Josepha (Kevin Kline) a jeho ženy Beth (Diane Keaton), rodičů dvou odrostlých dcer, kteří si jen těžko zvykají na prázdný dům. Jedinou radostí Beth se tak stane opuštěný pes, kterého se manželé ujali. Když ale jednoho dne Joseph ztratí psa na dovolené v horách, nešťastná Beth se společně s několika dalšími hosty pustí do zoufalého hledání, které každého ze zúčastněných zavede jiným, nečekaným směrem – někdy komickým, někdy děsivým a někdy hluboce dojemným. Dále hrají: Dianne Wiest, Richard Jenkins, Sam Shepard, Mark Duplass nebo Elisabeth Moss.

AKČNÍ

Sebevražedný oddíl

„Batmanovský svět, kde Batman jen snaživě paběrkuje a o přízeň publika usiluje nesourodý spolek úchylných sociopatů: hororově laděný a drsně zábavný snímek Sebevražedný oddíl docela sympaticky vyvětral v poněkud zvetšelém světě hrdinů ze stáje DC Comics,“ napsal ve své recenzi Marcel Kabát.



Akční dobrodružný filmu režiséra Davida Ayera (Železná srdce) natočený na motivy komiksu společnosti DC Comics o skupině superpadouchů má hvězdné obsazení: Will Smith, Jared Leto, Margot Robbie, Joel Kinnaman, Jay Hernandez, Cara Delevingne a další.

Jason Bourne

Matt Damon se vrací v ikonické roli Jasona Bournea. Paul Greengrass, režisér snímků Bourneův mýtus a Bourneovo ultimatum, ještě jednou spojil síly s Damonem, aby společně natočili další pokračování série společnosti Universal Pictures, ve kterém se smrtící agent CIA znovu objevuje na scéně. Ve vedlejších rolích Damona doplňují Alicia Vikander, Vincent Cassel, Tommy Lee Jones a Julia Stiles.

Kniha džunglí

PRO DĚTI:

Dvakrát Kniha džunglí (2 DVD)

Kniha džunglí 2016

Kniha džunglí, kterou režíroval Jon Favreau (Iron Man), je hraný celovečerní velkofilm podle překrásných povídek Rudyarda Kiplinga inspirovaný klasickým animovaným stejnojmenným snímkem od studia Disney. Jeho hrdinou je chlapec Mauglí (nováček Neel Sethi), lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.

Do džungle však přichází hrozivý tygr Šér Chán, jež si nese jizvy způsobené člověkem. Šér Chán chce zničit vše, co vnímá jako ohrožení a Mauglí cítí, že již v džungli není vítán. A tak opouští svůj domov a vydává se na dobrodružnou cestu plnou poznání. Provází ho přísný mentor, panter Baghíra, a veselý medvěd Balů.

Kniha džunglí (The Jungle Book - 1967)

Kniha džunglí (1967)

Kniha džunglí je jedním z nejúspěšnějších filmů studia Disney v celé jeho historii. V pestrém světě plném barev a písniček uvidíte oslavu přátelství, legrace a napínavého dobrodružství. Kniha džunglí je v pořadí 19. animovaný film z řady Disney Classics. Je inspirován knihou příběhů chlapce Mauglího od Rudyarda Kiplinga a je to poslední celovečerní Disneyovka, na jejíž výrobu osobně dohlížel zakladatel studia – pan Walt Disney!

Dokument – Pára nad řekou

Celovečerní hudební dokumentární film nahlíží ve sledu absurdních obrazů do životů tří mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho, saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho, kteří kdysi uprchli ze Sověty okupovaného Československa na západ, kde zazářili po boku renomovaných světových hudebníků a pustili se do jazzové války proti popu. Film režisérů Filipa Remundy a Roberta Kirchhoffa vypráví o křehké pomíjivosti slávy, která se tolik podobá páře, jež se tiše objeví a zase zmizí nad tekoucí řekou.

Pára nad řekou (režie F. Remunda, R. Kirchhoff)

AUDIOKNIHY

BELETRIE

Simon Mawer: Provazochodkyně

Pokračování audioknihy Dívka, která spadla z nebe. Po návratu z koncentračního tábora se Marian učí žít v poválečném světě. Dovednosti ze speciálního výcviku ovšem nepřijdou vniveč ani ve studené válce. A to netuší, že získala obdivovatele, který její dráhu bedlivě sleduje. Čtou Lucie Pernetová a Marek Holý

Evžen Boček: Aristokratka na koni

Evžen Boček: Aristokratka na koni

Problémy s modrou krví a rodinným sídlem doslova v Kostce. Mohl by být řešením finančních nesnází obyvatel zámku projekt, v jehož rámci se mladá šlechtična Marie III. chystá po vzoru svých předchůdkyň předčasně zemřít – před zraky návštěvníků? Čte Veronika Khek Kubařová

DETEKTIVKY A SCI-FI

Cormoran Strike: Ve službách zla

Audiokniha obsahuje třetí případ detektivní série s Cormoranem Strikem, jehož autorem je Robert Galbraith (pseudonym J. K. Rowlingové). Představte si, že obdržíte balíček s useknutou nohou... Neohroženou Robin, asistentku soukromého detektiva Cormorana Strika vyděsí záhadný balík k smrti. Jejího šéfa jen tak něco nerozhodí, ale tentokrát mu je jasné, že jde o výstrahu a vrah ho dobře zná. Z minulosti ho napadají čtyři osoby, které by mohly být viníky. Chce-li zachránit Robin i svůj podnik, musí se pustit do vyšetřování a ponořit se do zvrácených a temných světů podezřelých. Záhy dochází k dalším zločinům a Strikovi s Robin začne docházet čas... Čte Pavel Rímský.

Jo Nesbø: Švábi

Jo Nesbø: Švábi

Za druhým případem musí věčně opilý policista Harry Hole letět do Bangkoku, kde má za úkol vyřešit vraždu norského velvyslance, u jehož mrtvého těla byly nalezeny pedofilní pornosnímky. Čte Hynek Čermák

Philip K. Dick: Blade Runner

Sní androidi o elektrických ovečkách? Rick Deckard je policejním agentem pověřeným likvidací replikantů, dokonalých reprodukcí člověka. Kritériem pro selekci podezřelých by měla být schopnost empatie a citu...Čte Martin Myšička

PRO DĚTI

Eduard Petiška: Sedmikráska

Nechte na sebe promluvit podivuhodný svět starých pohádek; známých i méně povědomých příběhů z různých dob a krajů Německa. Čekají na vás zvířátka, čáry a kouzla i realistické, poučné či anekdotické příběhy. Čte David Novotný.