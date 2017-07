Tisíce lidí se vypravily do Krkonoš. Zasekly se v koloně

Svátečního dne a pěkného počasí využily k návštěvě Krkonoš tisíce lidí. Silnici na příjezdu do Pece pod Sněžkou policie ve Velké Úpě kvůli velkému náporu aut uzavřela. „Turistům doporučujeme odstavit auto například v Maršově či ve Svobodě nad Úpou a dál pokračovat autobusem,“ uvedla Pižlová.



Na příjezdech ke Stezce korunami stromů, otevřené před několika dny, se vytvořily kolony

aut ve směru od Svobody nad Úpou i z opačného směru od Čisté v Krkonoších a Černého Dolu. Délku úseku s kolonami policie odhadla na 11 kilometrů. „Problémem je to, že lidé nenechávají auta na centrálním parkovišti u kabinové lanovky na Černou horu nebo na parkovišti u Lesního Domu, ale snaží se zaparkovat na parkovišti přímo u stezky,“ řekla Pižlová. Z centrálního parkoviště trvá cesta pěšky ke stezce deset až 15

minut.

Lanovka na Sněžku patří k hlavním atrakcím Krkonoš desítky let a za pěkného počasí v hlavní sezoně si lidé na jízdu musejí počkat i několik hodin. Investoři Stezky korunami stromů očekávají, že se stezka k hlavním atrakcím Krkonoš zařadí. Počítají, že by ji ročně mohlo navštívit zhruba 200 000 lidí. Stezka návštěvníky zavádí i do podzemí, její celková délka je 1 511 metrů.