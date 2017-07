Nedostatek ubytování i nutná spolupráce s popeláři. Ostrava se chystá na Colours

Více než čtyřicet tisíc lidí se pravděpodobně dostaví na letošní čtyřdenní hudební festival do areálu bývalých hutí a železáren Dolní Vítkovice. A všichni účastníci potřebují místo k ubytování.



„Jako každý rok připravujeme pro účastníky stanové městečko, kemp u Slezskoostravského hradu, který už je zaplněný. Dále Dolní Vítkovice připravily kemp Landek Park, který se také zaplňuje velmi rychle. Samozřejmě jsou ubytovací kapacity v celém městě, jako hotely a penziony, ale podle mých informací už jsou také téměř, ne-li úplně plné,“ uvedl pro Lidovky.cz mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Kolik účastníků očekávají organizátoři pro letošní rok odmítl Sedlák sdělit s tím, že počet účastníků nesdělují již od loňského roku. V roce 2015 se na hudební a jiná představení přišlo podívat 43 723 lidí, čísla však každoročně stoupají.

Letos bude na festivalu k dispozici pro účastníky 320 prodejních stánků na festivalu o rozloze 300 tisíc metrů čtverečních. Z toho bude 77 prodejních míst piva a 52 výčepů kofoly, 12 koktejl barů, které budou zásobeny třemi tunami ledu.

Bezpečnost na prvním místě

V rámci samotného areálu festivalu bude zajištěna bezpečnost díky soukromé ochranné službě. „Samozřejmě máme svoji ochranku v rámci celého festivalu, která čítá přes 400 lidí,“ vysvětlil Sedlák. Stejně tak bude na festivalu k dispozici přes čytři tisíce pracujících na 21 scénách.

„Dlouho dopředu před festivalem se připravuje s hasiči, policií, záchranáři apod. kompletní bezpečnostní analýza, plány, únikové východy, případný postup evakuace a podobně,“ dodal Sedlák. Bezpečnost zajišťovat Policie ČR ve spolupráci s městskou policií.

„Bude samozřejmě posílen výkon služby v dané lokalitě v daném období,“ uvedl tiskový mluvčí pro Lidovky.cz. Počet strážníků v okolí festivalu bude podle něj uzpůsoben momentálním potřebám.

Odpad bude mizet každý den

Zároveň organizátoři připravili 530 mobilních a 180 pevných toalet, které jsou na festivalu nutností stejně jako přes třista odpadkových košů.

Odvod odpadu z areálu festivalu zajišťuje společnost OZO Ostrava, která na místo zajistí 25 kontejnerů na plast, 20 kontejnerů na směsný odpad, 4 kontejnery na sklo a 10 velkoobjemových kontejnerů na pytle se směsným odpadem i dva velkoobjemové kontejnery na biologicky rozložitelný odpad.

„S pořadateli Colours of Ostrava spolupracujeme již několik let,“ uvedla o spolupráci tisková mluvčí OZO Ostrava Vladimíra Karasová. „V podstatě to probíhá tak, že po celém areálu Colours jsou rozmístěné na okrajových částech velkoobjemové kontejnery, do kterých úklidová služba snáší pytle se směsným odpadem. Když je potřeba kontejner vyprázdnit, tak na zavolání naše auto odpad vysype a může se plnit znovu.“

Podle mluvčí OZO Ostrava se také každý festivalový vyprazdňuje menší kontejnery a zároveň zajišťuje i odvod odpadu po ukončení festivalu.

Řidiči v pohotovosti

Na každoroční festivalový nápor se připravuje i Dopravní podnik Ostrava. „Připravili jsme celkem 108 posilových spojů, které mohou přepravit až o 27 410 cestujících více než při běžném provozu. V pohotovosti bude navíc 56 řidičů, kteří celkem najedou 6232 km nad rámec běžného jízdního řádu,“ popsal v tiskové zprávě ředitel DPO Daniel Morys.

Letošním lákadlem festivalu jsou americká kapela Imagine Dragons, držitelka devíti Grammy Norah Jones, nebo i britské indie rockové trio alt-J.

„Novinky letošního festivalu jsou tradičně v rámci programu, tedy nové kapely. Zajímavé máme letos technické novinky, což je například Electonic stage, která je velmi oblíbená a proto jsme ji přemístili do většího šapitó s dvojnásobnou kapacitou.