Piráti na jedné lodi s Tlustým? Kontroverzní exministr ODS jim radí s programem

„Požádali mě o to a já jsem přislíbil roli externího poradce,“ potvrdil serveru Lidovky.cz Tlustý. Někdejší dlouholetý poslanec ODS a ministr financí v první vládě Mirka Topolánka na přelomu let 2006 a 2007 by mohl České pirátské straně pomoci zavést do programu koncept takzvaného základního nepodmíněného příjmu, který strana plánuje prosazovat. Téma je Tlustému blízké, jako ekonomický lídr ODS ho představil v rámci kampaně před volbami v roce 2006.

Předseda pirátů Ivan Bartoš sází na odbornost Vlastimila Tlustého.

Právě historický vztah někdejšího šéfa poslanců občanských demokratů k tomuto konceptu byl důvod, proč se na něj Piráti v prosinci obrátili. „Pan Tlustý byl vytipován jako odborník, který by dodal ekonomický model k financování nepodmíněného základního příjmu, který je pro nás zajímavý,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz předseda České pirátské strany Ivan Bartoš. Na Tlustém se dohodlo nejužší vedení strany a pověřilo místopředsedu Iva Vašíčka, aby bývalého ministra oslovil.

„Myšlenku základního nepodmíněného příjmu považuji od dávných dob za správnou a dokonce můžete zaregistrovat, že se tato myšlenka ve světě čím dál více zmiňuje a že se vrací do seriózních ekonomických úvah,“ vysvětlil Tlustý. Koncept má garantovat příjem každému bez ohledu na to, zda pracuje, či nikoliv. Teze představuje model sociálního systému, jenž bude reagovat především na úbytek pracovních míst kvůli nástupu strojů a mechanizace ve výrobě.

Jeho ekonomický vhled nám může pomoci, míní předseda pirátů

Zmíněný koncept se tak bude už příští rok na vzorku lidí testovat ve Finsku, v lednu ho chce vyzkoušet také radnice v nizozemském městě Utrecht. Podle šéfa Pirátů se stane myšlenka základního příjmu brzy aktuální, aby společnost mohla zajistit základní životní úroveň lidem, kteří se stanou pro pracovní trh nepotřební. „Nemůžeme stavět hladové zdi,“ poznamenal Bartoš.

Úlohou Tlustého je pomoci Pirátům pomoci vypočítat, na kolik by systém přišel státní pokladnu. „Pragmaticky si myslím, ať roli pana Tlustého nazveme jakkoliv, tak díky němu můžeme získat vhled do způsobu financování této myšlenky a jak moc reálná v rámci výkonu ekonomiky je,“ vysvětlil předseda Bartoš. Zda se skutečně exministrovy rady otisknou do ekonomického programu strany, nechává otevřené. Odpovědí bude přínos konzultací i zpětná vazba od spolustraníků.

První sezení s Tlustým přitom vyvolalo ve straně slušný rozruch. Část Pirátů se o ní dověděla z webové evidence lobbistických kontaktů, již strana jako jediná z politické scény vede veřejně. Na záznam o schůzce s Tlustým v registru navíc upozornil Faktor S, jenž je součástí webového portálu zpravodajského Týdne. Vzrušení mezi Piráti pomohla i nepříliš elegantní formulace místopředsedy strany Vašíčka, s nímž se bývalý politik ODS sešel. „Možnost dělat nám ekonomického poradce ho zaujala a přislíbil, že se bude na tvorbě našeho programu podílet,“ napsal Vašíček.

Piráty jinak moc nesleduji, přiznal Tlustý

Těsné sepětí s Tlustým přitom vnímá řada Pirátů jako něco, co by mohlo straně ublížit. Někdejší poslanec budil kontroverze třeba svým členstvím v KSČ, nejasnostmi kolem půjčky na stavbu rodinného domu či kontakty s lidmi výrazné postavy českého podsvětí Františka Mrázka. „Pana Tlustého považuji za již provařeného a nepoužitelného politika, od kterého bychom se měli držet dále,“ sdělil serveru Lidovky.cz třeba předseda Pirátů v Plzeňském kraji Lukáš Bartoň.

Tlustý a ODS Odchod Vlastimila Tlustého z ODS proběhl za dramatických okolností. Na jaře 2009 totiž s kolegou Janem Schwippelem pomohl tehdejšímu šéfovi ČSSD Jiřímu Paroubkovi shodit druhou vládu Mirka Topolánka. Podle Tlustého se kabinet zpronevěřil svému programu.

Kolegové ho nejprve vyloučili z poslaneckého klubu, sám Tlustý poté stranu opustil. Ve stejném roce pak Tlustý neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu za hnutí Libertas.cz Vladimíra Železného. Poslední roky se Tlustý živí jako ekonomický poradce a s aktivní politikou a veřejnými penězi podle svých slov nemá nic společného.

Šéf strany Bartoš tak chce další případné vášně tlumit. Upozorňuje, že Tlustý je pouze jeden z několika ekonomických konzultantů strany, nedostává za to ani korunu a že věcná diskuse s ním na téma základního příjmu není nic špatného. „Své programové teze pro volby 2017 budou Piráti konfrontovat s širokou řadou odborníků, specialistů i lidí z ,opačného‘ břehu,“ uvedl. Jmenoval třeba bývalého šéfa Vojenské zpravodajské služby Andora Šándora, lékaře Jana Hnízdila či exministra obrany Vlastimila Picka.

Sám Tlustý vylučuje, že by usiloval o stranické tričko Pirátů. „Já se nikam a za nikoho kandidovat nechystám,“ sdělil serveru Lidovky.cz. Podle svých slov ani Piráty příliš nesleduje. Klíčové pro něj bylo, že ho vyzvali k diskusi právě na téma základního příjmu. „O aktivitách Pirátů bych vám nebyl schopen moc povědět. Ale nejde o stranu, nýbrž o téma. A je-li to demokratická strana, tak nevidím překážku, proč nevyhovět,“ podotkl.

Je to zajímavé spojení, uvažuje politolog

Podle oslovených politologů by přitom odborné spojení Tlustého a Pirátů mohlo straně prospět. „Je to zajímavá kombinace. Na jednu stranu to může působit poměrně nesourodě, na druhou stranu to nemusí být tak nelogické, protože Tlustý byl tím, kdo prosazoval jednotnou sazbu daně a zjednodušení daňového systému. A to je něco, co by mohlo konvenovat i pirátům,“ uvedl pro server Lidovky.cz politolog Kamil Švec.

Problematická minulost Tlustého by podle Švece voliče odradit neměla, když spolupráce zůstane čistě na odborné bázi a neposune se do politické roviny. „Pro voliče Pirátů to ve volbách nebude to nejpodstatnější, pokud nebude kandidovat. V takovém případě nebude pro Pirátskou stranu, aby ho dokázal jeho případný negativní vliv eliminovat,“ dodal Švec.

Bývalé kolegy z ODS Tlustého spolupráce s Piráty příliš nevzrušuje, například europoslanec Jan Zahradil v ní problém nevidí. „Nevidím v tom žádný problém, pro ekonoma je to zajímavé téma. Možná si při tom něco spočítá, co se mu později bude hodit v jeho další činnosti,“ řekl serveru Lidovky.cz Zahradil. Tlustý se po odchodu z politiky živí právě ekonomickým poradenstvím.