Lidovky.cz: Na programu máte mimo jiné i přednášku o latexu. Co byste mi jako laikovi latexu řekl nejzajímavějšího?

Byť latex není tím, co konkrétně já vyhledávám, dokážu o něm říct leccos. Je to syntetický materiál, neprodyšný, těsně obepínající tělo. Vizuální stránku ocení téměř každý, jeho nošení je spíš pro ty, kdo si užívají dotyk tohoto materiálu a podstoupí poněkud náročnější oblékání i údržbu oděvu. Latex bych asi nazval takovým základním materiálem fetišistů, jeho fanklub bude asi z používaných materiálů nejširší.

Lidovky.cz: Festival se nevěnuje pouze módě, ale také o technikách BDSM. Návštevnící mohou navštívit mimo jiné seminář nazvaný vnímání bolesti, který vedete. Jak se dá bolest vnímat?

Konkrétně seminář o vnímání bolesti vedu já. Bolest se dá vnímat jako impuls, kterým tělo hlásí mozku, že je něco v nepořádku a hrozí jeho další poškození. Ale také se dá vnímat úplně jinak a dokáže přinášet nejrůznější pocity, od ukojení zvědavosti, přes lehké potěšení až po smyslovou extázi a sexuální excitaci. Sklony k takovémuto vnímání bolesti máme vrozeny, ale spousta lidí tuto svoji osobnostní stránku potlačuje , ale spousta lidí tuto svoji osobnostní stránku potlačuje, místo aby jí rozvinuli a užívali si ji. Tato přednáška je určena těm, kdo se k tomu chystají, ale zároveň vědí, že je dobré využít cizích zkušeností a omezit tak související rizika.

Kdo je Míla Bugtcher? Míla Bugtcher je zakladatel tetovacího studia Hell.cz, které od roku 2004 pořádá Hell Party. Od roku 2013 od Hell Party oddělil Fetish scénu a věnoval ji samostatnou akci, která se rozrostla na několikadenní festival a nese název Fetish Weekend Prague.

Lidovky.cz: Na co se mohou těšit návštěvnicí letošního Prague Fetish Weekendu?

Prague Fetish Weekend jsme se snažili koncipovat jako akci pro každého. Zahajovací akce je vlastně jen souborem přednášek na různé oblasti BDSM/fetish, kde se mohou zájemci o tato témata zeptat na to, co je zajímá, nejznámějších osobností z české BDSM scény. Páteční akce je Fetish Market – tedy něco jako tematicky zaměřený veletrh určený pro primárně české výrobce BDSM pomůcek a fetish oblečení. Doprovodný program umožní ukojit zvědavost těm, kdo propásli příležitost koupit si vstupenky na sobotní Fetish Night, anebo těm, kdo mají problém s dresscode an akcích.

Sobotní akce je zlatým hřebem festivalu a kromě prvního ročníku byla akce vždy vyprodaná. Na akci jsme opravdu hrdí – to, co mohou vidět naši návštěvníci, je možné vidět pouze na několika výjimečných akcích v Evropě. Nedělní Afterparty je tak trochu úlitba nám, organizátorům. Jen málo z nás se za celý víkend dotkne alkoholu a odpočine si, proto jsme tuto akci udělali nejen pro nejodolnější návštěvníky, ale zejména pro náš tým, abychom akci neměli jen jako pracovní víkend. Před Entreé jsme předsunuli ještě výstavu Hidden Pleasures, jejíž vernisáž měla být ve středu. Bohužel nám před pár dny galerie, ve které vernisáž i výstava měla probíhat, oznámila, že jejím sponzorům se téma výstavy zdá poněkud kontroverzní a u nich probíhat nemůže. V současné době řešíme alternativní prostor, ideálně někde, kde nebudou tak úzkoprsí a přijmou i poněkud netradiční formy umění.

Lidovky.cz: Jaké pomůcky si mohou hosté zakoupit na Fetish Marketu? Co se prodává nejvíc?

Je těžké mluvit o marketu všeobecně, zboží je dost různorodé a jednotlivé stánky si příliš nekonkurují. V každém případě je ale lepší koupit kvalitní kožená pout přímo od výrobce, než z e-shopu, který jen přeprodává čínské výrobky. Produkt si můžete na místě osahat a na první pohled poznáte rozdíl od šmejdu. Stejné je to i s oblečením – možnost zkusit si ho nenabízí moc obchodů a zde s nabízí jedinečná příležitost.

Lidovky.cz: Na Fetish Night je povinný dresscode. Proč dresscode a jak vypadá?

Dresscode na Fetish Night je odlišný od toho, který platí pro Národní Divadlo a pro pracovní jednání. Primárně je zaměřen na fetish materiály, tedy latex, lack, kůži, gumu, PVC. Alternativou je i večerní oblek. V tomhle je tedy srovnatelný s Národním Divadlem. Dresscode je zde poněkud těžko specifikovatelný, protože má mnoho variací. Má tedy na webu akce i samostatný návod, kterým jeho splnění usnadňujeme našim návštěvníkům. Na místě zvyšujeme počet převlékáren a osazenstvo šaten, protože loni byla front au vstupu téměř půlhodinová a to není žádoucí. Dresscode je povinnou nezbytností, pokud chcete udělat akci na úrovni a vyhnout se tak čumilům v džínách a teplákách, kteří se opijí a obtěžují ostatní. Nikdo, kdo není patřičně oblečen, se dovnitř nedostane bez ohledu na to, zda má koupenou vstupenku či ne.

Lidovky.cz: Jsou i školy, na kterých se umění bondage vyučuje. Co musí ten, který druhého uvazuje bezpodmínečně znát? Jaká jsou základní pravidla?

Po světě jsou nejen školy, ale i jednotliví riggeři, kteří shibari (japonská bondage) vyučují. Do Čech jezdí učit zahraniční riggeři, stejně tak například Edna, nejznámější česká riggerka, jezdí po Evropě i blízkém východě. S Bondage/Shibari je vhodné začít na některém z workshopů (například u Edny) a až pak pokračovat doma. Je velmi snadné někomu ublížit, byť se provaz může zdát na pohled nevinný. Vysvětlit základní pravidla bondage by bylo na samostatný rozhovor. Abych to stručně shrnul: „používám mozek a nehrnu se slepě do něčeho, co neznám a vždycky mám u sebe nůžky“.

Lidovky.cz: Akce je pro všechny vyznavače technik BDSM a pro fetišisty. Není pro úzké publikum. Kolik lidí přišlo loni? Znají se třeba navzájem?

Když budeme mluvit o akci jako o souboru všech akcí, tak odhadovaná návštěvnost je kolem tisíce lidí. Spousta našich návštěvníků se zná, čím dál víc jich ale přijíždí z ciziny. Naše akce umožňuje seznámení nováčků se zkušenými matadory české BDSM scény a to je jedním z jejich účelů.

Lidovky.cz: Stydí se návštěvnicí? Není jim nepříjemné, že se na akci fotí?

Naše návštěvníky nikdo na akcích nefotí, pokud o to sami nepožádají. Na akcích fotí pouze naši akreditovaní fotografové a ti se zaměřují na focení dění na pódiu. Naši vystupující s focením souhlasí – je to jedna z podmínek pro vystupování na PFW. Ale naše společnost je již poměrně otevřená podobným akcím a „koníčkům“ oproti situaci třeba před deseti lety. Návštěvníci mohou v rámci udržení anonymity nosit masky, ale nikdo to nevyužívá, návštěva podobné akce není ničím společensky nebezpečným a v případě Fetish Night se stává naopak prestižní záležitostí.

LIdovky.cz: Jak se vyvíjela/rozvíjela BDSM a fetish scéna v posledních letech?

Česká scéna byla původně značně „ušlápnutá“, rozvíjet se začala jak díky postupnému otevírání komunikace o tomto tématu, tak díky Hell Party, kam jsme umístili Fetish Stage poprvé někdy v roce 2007 a ta se mohla díky velkému zájmu publika rozrůstat. Hell Party byla kulturní akcí, tedy neměla společenské stigma „úchylné akce“ a návštěvníci tam mohli jít s tím, že pokud tam potkají někoho známého, budou mít „výmluvu“. Česká scéna čekala na to, až se pořádání akcí chopí někdo s dostatečnými zkušenostmi, schopným týmem a v neposlední řadě také s penězi, kterými alespoň v prvních letech dokáže akce dotovat.