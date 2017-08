To je vražda, dopíše. Paní Fletcherová se ještě naposledy vrátí na obrazovky

Britská herečka Angela Lansburyová ve svých devadesáti jedna letech kývla na pokračování detektivního seriálu, který ji proslavil po celém světě. Jedna jediná epizoda naváže na otevřený konec seriálu, který skončil v roce 1996, a nabídne divákům finální rozuzlení.

Jessica Fletcherová, bývalá středoškolská učitelka angličtiny, má na záhady rozhodně čuch. Nemusí se ani moc snažit, protože zločin a jiné nevysvětlitelné události ji pronásledují snad na každém kroku. Nadaná Jessica se svými důmyslnými řešeními stane celebritou a v pozdějších sériích začne dokonce vyučovat kriminologii na fiktivní univerzitě v Manhattanu. Konec seriálu v roce 1996 přišel sice očekávaně, ale ani tak nenabídl uspokojivý závěr celé série. To hodlá napravit jednodílný speciál, který divákům dopřeje přesně to, o co před více než dvaceti lety přišli. Epizoda bude mít podle zatím neověřených informací délku celovečerního filmu.

Angela Lansburyová začala hrát ve velmi brzkém věku. Zde je ve snímku Dorian Gray z roku 1945, to jí bylo 20 let.



Angela Lansburyová, kterou v roce 2014 pasovala britská královna do šlechtického stavu, již v roce 2011 oznámila, že by se ráda do role Jessicy Fletcherové vrátila. V roce 2015 ale naděje fanoušků rozmetala, když v rozhovoru pro magazín Screener svůj předchozí záměr popřela. V rozhovoru mluvila o tom, že si myslí, že by pokračování bylo zklamáním. Angela se, podle svých slov, cítila mnohem starší a unavenější a nemyslela si, že by již mohla hrát čilou Jessicu. Její nové oznámení, se kterým v neděli přišel britský deník The Sun, dokazuje, že žádné rozhodnutí nemusí být finální.

To je vražda, napsala byl velmi úspěšný detektivní seriál, který vysílala americká televize CBS mezi roky 1984 až 1996. Za dvanáct let filmaři natočili 264 dílů.