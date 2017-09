Lide by měli zvážit, zda jít do Lidlu nakupovat, komentuje odstranění křížů z obalů ministr Jurečka

PRAHA Řecký týden v Lidlu způsobil poprask, ke kterému se vyjádřila i řada politických špiček v České republice. Odstranění pravoslavných křížů z vrcholů modrých kupolí domů na ostrově Santorini, které se objevily na obalech potravin prodávaných řetězcem, přimělo k reakci například ministra zemědělství Mariana Jurečku nebo předsedu Svobodných Petra Macha, který celou záležitost označil za „zhovadilost“.

Ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) pobavil své sledující na Twitteru vtipnou koláží, ale více k celé záležitosti řekl v rozhovoru pro Radiožurnál. „Je na zvážení, aby lidé sami zvážili, zda takovouto kampaň na řecký týden podporovat tím, že tam přijdou v týdnu nakupovat,“ řekl Jurečka.

„Pokud chtějí a používají symbol tradičních pravoslavných kostelů na fotografii, tak pak to mají používat se vším všudy. Každý slušný vzdělaný člověk ví, že to je velká historie křesťanství, která má své symboly. Ke kostelu patří kříž stejně jako k islámu patří některé symboly a všichni to víme,“ znělo vyjádření ministra zemědělství.

Co dodat? Zkreslování reality a tradičních hodnot není dobrý nápad. pic.twitter.com/m9cBov8I2r — Marian Jurečka (@MJureka) 2. září 2017

„Jednání Lídlu mi přijde neuvěřitelně pokrytecké. Pokud lákají zákazníka na řecký týden a používají pro tuto kampaň fotografie kostelů, ke kterým symbol kříže tisíce let patří, pak nechápu, proč takový symbol umazávají.

Stydí se snad za to, že i náš stát má základy v křesťanství?“ uvedl rovněž ministr k této kauze na svém Facebooku.



„To už ani není politická korektnost, to je zhovadilost. Když se štítí kříže, měl Lidl dát na reklamu něco jiného, a ne falšovat fotku kostela,“ napsal na svůj twitterový účet předseda strany Svobodní Petr MAch.

To už ani není polit. korektnost, to je zhovadilost. Když se štítí kříže, měl Lidl dát na reklamu něco jiného, a ne falšovat fotku kostela. — Petr Mach (@PetrMachMEP) 1. září 2017

Dalším kdo se k celé věci vyjádřil byl europoslanec za lidovce Jiří Svoboda, který se záležitostí spíše bavil. „Nové přísloví: Bojí se toho jak Lidl kříže,“ přidal jako příspěvek na svůj Twitterový účet.

Lidl podle serveru Novinky.cz upozornil, že stejnou grafiku bez křížů používá řetězec už několik let. „Motiv řecké scenérie v aktuální podobě používáme od roku 2014,” řekla v pátek zástupkyně společnosti Kateřina Jašková. Současný obal navíc nevznikl v Česku, byl navržen mezinárodním týmem.