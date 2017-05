Top Gun 2. Tom Cruise se vrátí do kokpitu stíhačky jako Maverick

Snímek Top Gun sice není brán jako Cruisův nejlepší film, ale rozhodně jde o jeden z nejúspěšnějších - při odhadovaném rozpočtu 15 milionů dolarů celosvětově vydělal téměř 357 milionů. Mladý pilot, kterému nikdo neřekne jinak než Maverick, se se svým kamarádem Goosem dostává do elitní školy pro piloty Top Gun do kalifornského Miramaru. Od kadetů se vyžaduje poslušnost, ale Maverick je jako utržený ze řetězu a díky svému hazardérství se neustále dostává do problému. Pak ale Goose zahyne při něčem, co měl být absolutně bezpečný tréninkový let. Snímek Top Gun obdržel Oscara v roce 1987 za nejlepší původní píseň Take My Breath Away.

Možnost vzniku pokračování Top Gunu byla častým předmětem debat. Ale až teď Tom Cruise v rozvoru pro Sunrise 7 prozradil, že je to věc definitivní a že první klapka padne nejspíše příští rok. Cruise se vrátí jako Maverick a sekundovat mu bude nejspíše i Val Kilmer, který ztvárnil pilota Icemana. Plánované datum premiéry ani další podrobnosti zatím známé nejsou.