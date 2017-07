Tragédie Fukušimy nekončí, podle kritiků zamoří radiace celý Pacifik

TOKIO/PRAHA Katastrofa v jaderné elektrárně se sice stala již před více než šesti lety, ale ty nejtěžší práce teprve proběhnou. Podle skeptiků bude nebezpečné palivo zabezpečeno nejdříve až za 100 let a Tichý oceán je čím dál víc radioaktivnější.

V březnu 2011 došlo v japonské oblasti Fukušima ke katastrofě jaderné elektrárny, kdy následkem silného zemětřesení a vlny tsunami došlo pravděpodobně ke zničení záložních diesel generátorů sloužících k ochlazování reaktoru a k následnému zatopení tlakových nádob. Při obnažení paliva v reaktoru vznikl vodík, který byl příčinou mohutných explozí a zhroucení tří reaktorů.

Podle šetření japonského parlamentu se jednalo o lidskou chybu - nedostatečnou ochranu před riziky a nedůslednou domluvu mezi vedením elektrárny, vládou a regulátory, jak informoval Guardian.

Aktuálně v neděli 23. července se podařilo robotovi, přezdívanému Malý měsíčník, získat přesnější informace o stavu reaktoru č. 3. Jeho úkolem bylo lokalizovat roztavené radioaktivní palivo a zjistit, nakolik se propálilo přes stěny reaktoru.

Hlavní strašák: radioaktivní voda

Po více než šesti letech od fukušimské katastrofy se tak podařilo blíže prozkoumat alespoň jeden ze tří zničených reaktorů bez toho, aby robota zničila radiace. V současnosti se nejen vědecká komunita dělí na ty, kteří oceňují takový úspěch, a na ty, kteří říkají, že není co slavit.



K reaktoru z Fukušimy se ponořil podvodní robot

Jaderná katastrofa vedla ke znehodnocení půdy a učinila okolní oblast neobyvatelnou. Přes 150 tisíc obyvatel muselo být evakuováno.



Trvalo, než se podařilo zastavit únik radioaktivní vody v jedné z jímek, v březnu 2011 ji do Tichého oceánu uniklo 11 500 tun. V prosinci 2011 se pak podařilo z většiny zastavit únik štěpných produktů do atmosféry. V roce 2013 japonské úřady přiznaly, že do Tichého oceánu dál uniká kolem 300 tun vysoce radioaktivní vody každý den, informoval Reuters.

Do dnešního dne zhruba stejné množství vody je dál vháněno do reaktorů, aby nedošlo k přehřívání paliva a jeho propálení se ven z reaktoru. Tato voda, čištěná, ale stále kontaminovaná radioaktivním tritiem, je uskladněná ve stovkách nádrží - celkově jde přinejmenším o 770 tisíc tun vody.

V současnosti se debatuje o tom, aby odpadní voda byla vypuštěna do Tichého oceánu, jak informoval Independent. Podle japonských úřadů je totiž množství škodlivých látek tak nízké, že rozptýlené v oceánu nepředstavuje zdravotní rizika.

Úklid bude drahý

Ne všichni s tímto návrhem ale souhlasí. I kvůli tomu, že úklid radioaktivního paliva z Fukušimy bude dle optimistických odhadů trvat přinejmenším 40 let a vypuštění takového množství odpadu do oceánu může sloužit jako potenciálně nebezpečný precedens během procesu „úklidu“. Tedy zabezpečení radioaktivního paliva.

Provozovatel fukušimské elektrárny, společnost Tepco, chce spolu s japonskou vládou začít s „úklidem“ v roce 2021, cenu v současnosti odhaduje na 70 miliard dolarů (1,65 bilionu korun).

Nejdříve ale musí palivo najít, což je vzhledem ke stále silné radiaci obtížné. V zatím nejpřesnějším měření poblíž reaktoru č. 2 byla v únoru 2017 naměřena radiace natolik silná (530 sievertů) , že by dokázala člověka zabít po jedné minutě. Speciálního robota „usmaží“ během dvou hodin a průzkum tak musel být zrušen, jak informoval Washington Post. Všechny reaktory a palivo se tak zatím nedaří blíže prozkoumat.

„I když nastanou těžkosti a objeví se nečekané překážky, zmobilizujeme veškeré technologické možnosti Japonska, abychom vyřadili elektrárnu z provozu a znovu vybudovali Fukušimu,“ řekl v únoru japonský ministr hospodářství a obchodu Hirošige Seko, jehož cituje Japantimes.co.jp.

S tím ale nesouhlasí například aktivistka Aileen Mioko-Smithová, vedoucí společnosti Green Action Tokio. „Situace s kontaminovanou vodou na místě elektrárny je tikající bomba a zdá se, že oni neví, co s tím dělat - kromě toho, že postaví další nádrže,“ říká. „Dochází jim ale místo, kam ty nádrže ukládat a některé protékají,“ podotýká.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) ve svém každoročním hodnocení postupu odklizení jaderného paliva a bezpečnosti území ale uvádí, že situace je v současnosti stabilní. IAEA také oceňuje práci, kterou společnost Tepco a japonská vláda vykonává a tvrdí, že radiace v jídle ani v testované mořské vodě nepřekračuje limity zdravotního rizika.

Nejezte ryby

Například podle Arnolda Gundersena, bývalého pracovníka v jaderném průmyslu a inženýra s více než 40 lety zkušeností z jaderného průmyslu, bude úklid stát 500 miliard dolarů (zhruba 13 bilionů korun) a dobu úklidu odhaduje alespoň na 100 let.

Gundersen rovněž upozorňuje na to, že ani po šesti letech není prozkoumaná aktivní zóna reaktorů a že radioaktivní odpad dál uniká do oceánu a zamořuje okolí. Podle něj není bezpečné například jíst ryby z Tichého oceánu, jelikož neškodná dávka radiace neexistuje a radiace se rovněž kumuluje na vrcholech potravinové pyramidy - tedy například v tuňákovi a následně i v člověku. Kvůli oceánským proudům je radioaktivní i pobřeží západní Ameriky, říká Gundersen a mnoho odborníků v nějaké míře souhlasí.

Mezi jeho ještě kontroverznější názory patří to, že od výbuchu ve Fukušimě jsou radioaktivní částice i v ovzduší například v Tokiu. Mnoho Japonců tak podle něj může zemřít na rakovinu plic. Radiaci z Fukušimy rovněž srovnává s „15 tisíci Hirošimami“. Gundersenovy závěry ale rozhodně nejsou všeobecně přijímané.