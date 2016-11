Trojice Čechů se loni 17. září po osmé hodině večer vloupala do domu postarší rodiny. Narazila přitom na jeho obyvatele - 71letého muže, jeho 68letou ženu a její 89letou matku. Všechny tři svázala, zbila a vyhrožovala jim smrtí.

Pod ještě větší tlak se je podle obžaloby snažili Češi ve věku 34 až 44 let dostat tím, že jeden z mužů bodal nožem jen těsně kolem hlav obyvatel domu. Trojice, která v domě ukořistila cennosti v hodnotě 20 000 eur (540 000 korun), prý také k zastrašování, jímž se chtěla domoci dalšího majetku, použila falešnou zbraň.

Dům pachatelé opustili až asi po čtyřech hodinách. Jeho obyvatelům během této doby způsobili četná zranění, včetně otřesů mozku, řezných ran nebo zlomených kostí.

Přepadení trojice plánovala delší dobu. Důvodem prý byly problémy s penězi a závislost na kokainu a alkoholu. Násilnou eskalaci přepadení muži údajně nečekali.

Jejich oběti ale následky musely léčit dva týdny v nemocnici, dvě z nich pak několik dalších týdnů strávily rehabilitací. Napadení se na nich ale podepsalo i jinak. „Od té noci nemůžu spát. A když spím, tak s hroznými nočními můrami,“ uvedla jedna z obětí.

Dva z trojice útočníků, kterou zatkla policie v Česku a úřady ji posléze vydaly do Německa, nyní musí počítat s tresty vězení od osmi let a šesti měsíců do devíti let a šesti měsíců. Třetí pachatel, který si při přepadení počínal nejbrutálněji, může ve vězení strávit deset a půl až 11 a půl roku.