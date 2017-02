Trest smrti klidně i pro devítileté děti, plánují na Filipínách. UNICEF se bouří

Příklad vyvedený do extrému by za navrhovaných okolností znamenal, že by devítileté dítě mohlo dostat trest smrti. V současnosti mohou Filipínci čelit trestu ve vězení od patnácti let. Lidé kolem Duterteho s tím ale nejsou spokojení a snížili by ji.

„Pokud budou trávit svou pubertu ve vězení, poznamená je to na celý život,“ uvedla pro britský list The Guardian Lotta Sylwanderová, zástupkyně UNICEF na Filipínách. V devíti letech podle ní ale člověk není schopen plně pochopit důsledky svých činů, obzvláště v situaci, kdy je k nim přinucen dospělým.



„Kromě toho, že je to proti lidským právům, je to velmi nefér vůči samotnému dítěti, když jej potrestáte v krutém kriminálním systému za něco, čemuž samo pořádně nerozumí,“ řekla zástupkyně UNICEF.

Duterte ve volbách loni v květnu zvítězil díky slibu, že zabije desítky tisíc drogových dealerů a zastaví praxi, kdy využívali nezletilých jako kurýry. Statistiky filipínské policie hovoří, že pouze dvě procenta trestných činů páchají děti pod patnáct let. Podle kritiků na tuto statistiku nikdo nebere ohled.

Kriminalitu to nesníží

Nový zákon by podle Sylwanderové nijak kriminalitu nesnížil, naopak by jeho důsledkem mohl být přesný opak. „Uvěznění dětí v tak nízkém věku by z nich mohlo udělat dobře vycvičené zločince, protože by se o jejich výchovu starali jiní zločinci,“ řekla.

Podle navrhovatele změny zákona Pantaleona Alvareze je hranice na 15 letech „rozmazlováním“. „Mladiství pachatelé vědí, že jim mohou zločiny projít,“ uvedl na adresu svého návrhu.

Pozměňovací návrh by měl obsahovat, že osoby ve věku devět až osmnáct let budou trestně odpovědné tehdy, kdy „budou odhodlány jednat s úmyslem“. Více specifikováno to ale není.

I kvůli tomu politici kolem prezidenta nedokázali zákon prosadit, ačkoliv měli v plánu jej zavést do praxe už v minulém roce. Jenže s postupem času se proti němu vytvořila silná opozice. Silné argumenty jí dává i UNICEF, jehož pracovníci upozorňují mimo jiné na to, že by děti musely ve vazbě sdílet cely s dospělými pachateli. „Soudnictví je tu extrémně pomalé, takže by děti čekaly dlouho na odsouzení a prodloužilo by to ještě jejich čas strávený ve vězení,“ vysvětlila Sylwanderová.

Děti umírají a bossové unikají

Kritiky se Dutertemu dostává i kvůli dětským obětem ve válce proti drogám. Když vyšlo najevo, že se policie nezdráhá podezřelé na místě střílet bez výslechů či soudů, dotklo se to i dětí. O praktikách filipínských policistů psal i server Lidovky.cz.

„Děti jsou používány jako prodejci drog. Ony a malí dealeři jsou jednoduššími cíli než velké syndikáty. Neexistuje opravdová snaha zakročit proti drogovým bossům v zemi,“ vysvětlila ještě Sylwanderová.

UNICEF vydal prohlášení, že trestní zodpovědnost pod hranicí dvanácti let je „mezinárodně neakceptovatelná“. Alternativní nápravné metody podle organizace navíc mohou počet prohřešků snížit o 70 procent.

Děti mohou být na Filipínách zatčeny i v současnosti, ale ne odsouzeny. Od roku 1995 tak v poutech skončilo přes 52 tisíc dětí mezi devátým a patnáctým rokem života, informoval UNICEF. Většinou za čichání lepidel nebo drobné krádeže.