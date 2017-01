TŘEŠTÍKOVÁ: Konečně pátek? Budu kulturní babička

Zaujalo mě, co nových výstavních prostor poslední době na Praze 7 vzniklo. A vlastně divadel. Takže aktivita radnice, aby byla Praha vyhlášena „art districtem“, je úplně pochopitelná.



Konečně zajdu s vnučkou Elou do kina! Ele budou v dubnu čtyři roky. Předsevzala jsem si, že tak jako kdysi moje babička chodila se mnou do kina a divadla, budu i já kulturní babička. Už jsme byly dvakrát divadle jménem Pidivadlo. Ela se bála i radovala, zpívala s herci a po představení si sáhla na loutky. Určitě půjdeme do kina OKO. Jednak to máme blízko, jednak je to ohromně přátelský prostor. Ráda bych Ele přiblížila i jinou estetiku, než je ta dnes nejvíc rozšířená disneyovská. První bude asi animovaný český film Lichožrouti. Taky asi zajdeme do Národního filmového muzea na Národní. To prosadili a realizovali mladí a nadšení studenti a absolventi filmové vědy. Velmi přístupným a zábavným způsobem tam například i dítě pochopí, jak vlastně vzniká film.

Konečně vyjdeme s mým mužem na naši oblíbenou pražskou procházku. Začínáme na Letenské pláni, okolo Belvederu na Pražský hrad. Obvykle jsme procházeli Hradem a pak šli po zámeckých schodech Nerudovkou, přes Karlův most a Staré Město zase domů na Letnou. Letos však musíme trasu pozměnit, protože nechceme čekat ve frontě na Hrad a procházet bezpečnostními rámy, které nám tam pan prezident nachystal. Dříve jsme Hradem procházeli jako místem, se kterým se jako občané silně identifikujeme. Dnes se z něj stalo nepřátelské území a z nás podezřelí vetřelci. Nikdy by mne nenapadlo, že se něco takového stane.

19. ledna má premiéru nový film Heleny Třeštíkové nazvaný Strnadovi.

