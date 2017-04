Soud osvobodil důchodce, který měl házet vajíčka po prezidentovi. Přiznal jen vuvuzelu

Za výtržnictví mu hrozily až dva roky vězení, státní zástupkyně pro něj navrhla peněžitý trest 25 000 korun. Úterní verdikt není pravomocný.

Třiašedesátiletý muž označil své stíhání za hysterickou mašinérii, připadá si jako v Bělorusku, Rusku nebo Číně. Na vuvuzelu hrál, protože ho údajně rozčílilo mimo jiné to, že Zeman v projevu zlehčoval podíl studentů na událostech ze 17. listopadu 1989. Na akci ho podle něj zadrželi policisté v civilu, kteří po něm chtěli, aby označil skutečné vrhače vajec z řad demonstrantů, což odmítl.

Incident se stal 17. listopadu 2014 na Albertově při odhalení pamětní desky k 25. výročí pádu komunistického režimu. Lidé tehdy Zemanovi na transparentech vytýkali náklonnost k Rusku, vztah k alkoholu a vulgární výroky v rozhlase. Z davu létaly předměty a zaznívaly výzvy k odstoupení z funkce. Za chování při demonstraci byl nakonec obžalován jediný člověk - Frühauf. Státní zástupkyně připouští, že nikoho nezasáhl. I tak mu hrozí až dvouleté vězení.

„Neurvale mě vytáhli za rukáv nějaký dva civilové, mladý kluci. Já mu říkám: ‚Co chceš?‘ Myslel jsem, že mi chce ukrást peněženku. Mně bylo trapně, byla to ostuda, žádný vajíčka jsem neházel. Řekl jsem jim to, byl jsem rozčílenej, snad jsem jim i tykal. Do poslední chvíle jsem si myslel, že to jsou zloději. Řekl jsem mu, ať si mě klidně napíše, že nikoho udávat nebudu, protože co mně se může stát, důchodci? Ještě aby někde popotahovali studenty,“ uvedl třiašedesátiletý Frühauf u Obvodního soudu pro Prahu 2.

Předměty házeli jiní, hájí se Frühauf

Muž, který se v hlavním líčení hájí sám, tvrdí, že účast na shromáždění předem neplánoval. Byl s přáteli na obědě v restauraci poblíž vyšehradského nádraží, odkud se řada hostů vydala právě k slavnostnímu odhalení desky. Dvě Frühaufovy známé z Německa projevily přání vidět prezidenta Joachima Gaucka, který se akce rovněž účastnil. Proto na místo konání nakonec vyrazila i Frühaufova skupinka, přičemž jedna z Němek si z auta vzala vuvuzelu v německých národních barvách, aby s ní Gaucka pozdravila.

Frühauf připouští, že na vuvuzelu troubil. Rozčílilo ho mimo jiné to, že Zeman v projevu „dehonestoval 17. listopad 1989, znevažoval a zlehčoval podíl studentů“. Předměty ale podle něj házeli jiní. „To byly stovky vajec, červený karty, ruce nahoře, do toho se vykřikovaly hesla Miloše do koše, Dost bylo Zemana,“ popsal.

Policisté po akci konstatovali, že vrhači spáchali maximálně přestupky proti občanskému soužití. Úředníci městské části pak rozhodli, že házení nebylo ani přestupkem. Později ale magistrát nařídil Praze 2, aby čin jako přestupek posoudila. Policie nakonec začala skutky na pokyn státního zastupitelství vyšetřovat jako trestné činy. Obvinila dva lidi, k soudu dospělo počínání jen jednoho z nich. Soudce Frühaufovo chování původně vyhodnotil jako přestupek, státní zástupkyně Táňa Dočekalová však proti tomu úspěšně podala stížnost.