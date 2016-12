Rath, Rozbořil... Tři obvinění exhejtmani ČSSD. Vaňhová se nakonec stala symbolem ‚severočeského Palerma‘

Spolu s dalšími více než dvěma desítkami lidí je podezřelá ze zneužívání eurodotací. S nejvyšší pravděpodobností tak končí vrcholná kariéra političky, která v minulé dekádě byla nejvlivnější ženou v ČSSD.



Místopředsedkyně strany

Do března 2005 byla Vaňhová neznámou členkou krajské ČSSD. Na stranickém sjezdu v Brně kandidovala na místopředsedkyni strany a původně se nezdálo, že vůči ostříleným političkám Haně Orgoníkové či Petře Buzkové bude mít šanci. Jenže nakonec překvapila a stala se jedinou ženou v politickém grémiu vládní sociální demokracie, tehdy ještě vedené Stanislavem Grossem. „Nebyla výjimečná, spíše světská. Myslím, že jí pomohlo, že byla asistentkou poslance Krákory,“ uvedla pamětnice sjezdu pod příslibem anonymity.

Vaňhová v čele ČSSD vydržela až do roku 2009, kdy na sjezdu překvapivě neuspěla. Vystupovala přitom jako spojenkyně tehdejšího předsedy Jiřího Paroubka, jehož lidé Vaňhové pomohli po „oranžovém tsunami“ a drtivém vítězství ČSSD v krajských volbách 2008 k hejtmanskému postu. Na tento post kandidoval Jaroslav Foldyna, jehož však straníci v povolebním vyjednávání vyšachovali a vládkyní regionu se stala až druhá v pořadí na listině ČSSD Vaňhová.

Sociální demokracie zůstala bez ženy v nejužším vedení, až v roce 2011 se podařilo delegátům na dalším sjezdu zvolit místopředsedkyni Marii Benešovou – blízkou spojenkyni Vaňhové. V hejtmanském křesle vydržela Vaňhová do regionálních voleb 2012, kdy musela funkci přepustit Oldřichu Bubeníčkovi z KSČM. Ve vedení kraje se ale udržela a stala se vicehejtmankou. Její doménou byl Chomutov, kde dodnes zasedá v zastupitelstvu.

Klíčovým faktorem síly Vaňhové ve straně byly kontakty jejího partnera Housky. Na kdysi vlivném straníkovi ČSSD byla řada lidí v regionu existenčně závislá, díky čemuž si Houska budoval spletité personální vazby.

Jiří Paroubek, který dres sociální demokracie hodil do šuplíku před pěti lety, dnes skupinu politiků a podnikatelů kolem Vaňhové kritizuje. „Celá ta zájmová skupina jásala v lednu 2011, kdy odchodem Petra Bendy z funkce předsedy krajské ústecké organizace skončil můj vliv na Ústecký kraj. Do té doby si ani neškytli. Pak se prostě odvázali a bohužel to bude znamenat ztrátu bodů pro ČSSD,“ řekl LN Paroubek.

Další negativní reklama

Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka se od zatčení bývalé místopředsedkyně strany a hejtmanky distancuje. „To je vzdálenější minulost, nedotýká se to už mandátu naší vlády,“ uvedl včera premiér. Pro ČSSD to však problém je, neboť jde o dalšího z bývalých hejtmanů strany, kteří uvízli v policejní síti. Už v předešlých letech byl obviněn středočeský David Rath a olomoucký Jiří Rozbořil.

Aféra Vaňhové je špatnou zprávou i pro další politiky. Zejména pro Marii Benešovou, která spoléhala na pomoc Vaňhové v boji o místo na kandidátní listině ČSSD pro sněmovní volby. A kontaktů exhejtmanky mohl při hledání podpory pro kandidaturu na statutárního místopředsedu využít i Jeroným Tejc, který potřebuje ovládnout okresy na severu Čech.