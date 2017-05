Tři muži si chtěli z dívky udělat sexuální otrokyni. Hrozí jim až 12 let vězení

Čtyřiapadesátiletý Josef Dubský, jeho čtyřiadvacetiletý syn Josef a třiapadesátiletý bratr Josefa staršího Karel podle obžaloby unesli osmnáctiletou dívku loni v srpnu z autobusové zastávky v jedné z obcí na Třebíčsku. Vtáhli ji do auta s karavanem. V plánu měli, že si z ní v Josefově domě udělají dlouhodobou sexuální otrokyni. Ještě ten samý den odpoledne ji odvezli do jednoho z kempů na Hodonínsku, kde ji v karavanu znásilnili, uvádí obžaloba. Dívka druhého dne ráno ale využila jejich nepozornosti a utekla okénkem. Žena z recepce posléze zavolala policii.



Státní zástupce Jiří Morava uvedl, že jde o velice závažnou a neobvyklou trestnou činnost. „A to svojí intenzitou užitou vůči poškozené, tak i tou právní kvalifikací,“ řekl. Obžaloba tvrdí, že jde o organizovanou skupinu, což přispělo k tomu, že se jim dívku podařilo unést a následně i znásilnit. „S takovým případem jsem se ještě nesetkal, svým pojetím je to až absurdní, nadsazené,“ řekl novinářům žalobce.

Předseda senátu Daniel Plšek dopoledne četl dívčinu výpověď z přípravného řízení. „Karel přes mne hodil deku. Snažila jsem se otevřít dveře auta, ale řidič na mě křičel, jestli jsem viděla Sametové vrahy, že mě zavře do sudu a hodí do Orlíku. Karel mne potom škrtil, už jsem nemohla dýchat, začala jsem bušit rukou, naštěstí přestal. Vytáhli mě pak z auta ven, drželi mě za ruce a odtáhli do karavanu,“ popisovala únos dívka.

Na zastávce našli její pantofle a sluchátka

Z odborných posudků nevyplynulo, že by některý z mužů trpěl deviací. U Karla psycholog zjistil zvýšenou míru agresivity. Josefa staršího odborník zhodnotil jako primitivní a násilnickou osobnost s nezralou emocionalitou. Právě on měl být podle posudku iniciátorem. U jeho syna odborníci odhalili výraznou závislost na otcově autoritě. Posudek také tvrdí, že pokud v budoucnu nebude pod vlivem otce, jeho společenská prognóza bude příznivá.

U soudu dopoledne vypovídala matka unesení dívky. Dcera měla na zastávce čekat na svého přítele. Když ale přítel přišel k rodině sám, začali ji hledat. „Na zastávce jsme našli jen její pantofle a rozbitá sluchátka,“ popsala žena. S dcerou se pak viděla až druhý den, kdy policisté prováděli výslechy. Matka uvedla, že její dcera se od té doby hodně změnila. „Bojí se být delší dobu sama, je vystrašená, vždy musí být někdo s ní. Poté, co se to stalo, se hodně upnula na rodinu a přítele, všechny ostatní prakticky odstřihla,“ uvedla dívčina matka. Doplnila, že v době únosu byla její dcera tři týdny těhotná.

Hlavní líčení bude pokračovat odpoledne výslechem znalce a svědkyně.