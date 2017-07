Tříletou dívku v olomoucké zoo pokousal vlk, nejspíš se k němu přes zákaz přiblížila

OLOMOUC Tříletou dívku pokousal v polovině července v olomoucké zoologické zahradě vlk. Zvíře bylo za oplocením ve výběhu, dítě se zřejmě přiblížilo i přes varovné cedule až k hrazení. O události ve středu informovala policie. Policisté hledají případné svědky, řekla krajská policejní mluvčí Irena Urbánková. Podle mluvčí zoo Karly Břečkové nešlo o pochybení zahrady.

Zvíře dívku poranilo v neděli 16. července kolem 14:00 v zoologické zahradě na Svatém Kopečku. Dívka utrpěla zranění. Policisté se událostí zabývají a prověřují její okolnosti, uvedla policejní mluvčí.



Na místě tehdy zasahovali záchranáři, dítě na místě ošetřili a převezli na urgentní příjem olomoucké fakultní nemocnice. Podle mluvčího krajské záchranné služby Zdeňka Hošáka se vlk protáhl pod elektrickým ohradníkem a kousnul dívku do kolena, měla otevřenou ránu.



Podle mluvčí zoo Karly Břečkové návštěvníci porušili bezpečnostní vzdálenost od výběhu nebezpečných zvířat a přiblížili se až k hrazení. Na nebezpečí přitom návštěvníky upozorňují u výběhu cedule, kde je napsáno, že se lidé nemají k šelmám přibližovat.

„Holčička zřejmě dřepěla, vlk mohl přes ohrazení vystrčit maximálně jednu čelist, dál se nedostal. Nešlo tak přímo o kousnutí, ale utržení kůže,“ řekla mluvčí zoo. Z vyjádření policie podle ní vyplynulo, že nešlo o chybu zoo.

Zástupci zoologické zahrady v této souvislosti nabádají návštěvníky k disciplinovanosti. Výběh vlků přitahuje v těchto dnech pozornost i kvůli jejich mláďatům. Podle Břečkové by si však lidé měli uvědomit, že jsou to stále šelmy.

„Prošli jsme znovu okolí výběhu a přidali další ohradníky, ale je to o disciplinovanosti návštěvníků. Lidé by si měli uvědomit, že jsou to nebezpečná zvířata a ne domácí mazlíčci. Denně kvůli tomu návštěvníky napomínáme,“ dodala mluvčí zoo.

Policie se obrací na případné svědky události, kteří by mohli svými informacemi přispět k jejímu objasnění. Kontaktovat mohou policisty obvodního oddělení Velká Bystřice nebo se mohou obrátit na linku 158.