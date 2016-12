Triumfální návrat Paula Verhoevena a německá groteska Toni Erdmann. Nejlepší filmy roku 2016

Ve francouzsko-německé koprodukci natočený thriller s komediálním nádechem Elle je velkým návratem kontroverzního nizozemského režiséra Paula Verheovena, který se do dějin kinematografie zapsal tak rozdílnými filmy jako Robocop (1987), Total Recall (1990), Základní instinkt (1992) nebo Showgirls (1995). Elle je jeho první film natočený ve francouzštině, kterou se Verhoeven údajně kvůli filmu i naučil. Do hlavní role žánrově nejednoznačného filmu obsadil francouzskou hvězdu Isabelle Huppert, která v něm opět potvrdila, že patří mezi nejpozoruhodnější herečky své generace. Hlavní hrdinkou thrilleru, který zároveň v divácích vyvolává salvy smíchu, je Michele, ředitelka úspěšné firmy vyrábějící videohry. Na první pohled nepatří k ženám, které jen tak něco rozhodí a svou firmu plnou mladých kreativců řídí tato stále atraktivní dáma železnou rukou. Vše se změní ve chvíli, kdy ji doma napadne neznámý muž. Neotřesitelná Michèle se vydává po jeho stopě a začíná podivná hra, o které nikdo nevím, jak může skončit... Film není zatím zakoupen do české distribuce.

Toni Erdmann

Druhým filmem, na kterém se kritici shodují, je německá absurdní komedie režisérky Mary Aden nazvaná podle pseudonymu hlavního hrdiny Toni Erdmann. Vlastním jménem Winfried Conradi je zestárlý učitel, jehož život uplývá v naprosté rutině, kterou si zpestřuje svou pubertální vášní – kanadskými žertíky, k nimž patří především rafinované převleky. Poté, co mu zemře jediný věrný druh, slepý pes, se Winfried rozhodne investovat veškerou pozornost do své odcizené dcery Ines, která dělá kariéru v nadnárodní firmě a nemá na nic a na nikoho čas. Po naprostém fiasku první návštěvy v Bukurešti mění Winfried strategii – čeho nemůže dosáhnout jako neúspěšný otec, toho může docílit jeho neforemné alter-ego. A tak se rodí životní kouč–německý ambasador Toni Erdmann, tragikomická figura s absurdní parukou a umělými zuby, která se workoholičce Ines začne plést do života v těch nejméně vhodných momentech...



Z filmu Toni Erdmann: Rodinné pouto. Jsou chvíle, kdy Ines svého vyhastrošeného otce upřímně nesnáší.

Oba filmy jsou i favority Evropských filmových cen, které se budou udělovat v sobotu 10. prosince. Pětici nominovaných filmů dále tvoří Já, Daniel Blake režiséra Kena Loache, Julieta Pedra Almodóvara a Pokoj Lenny Abrahamson (natočený v irsko-americké koprodukci).



V desítce nejlepších filmů podle časopisů Sight and Sound a Cahiérs du Cinéma figurují také například snímky Americam Honey - drama ze života amerických teenagerů od britské režisérky Andrey Arnold, francouzské drama Začít znovu rovněž s Isabelle Huppert v hlavní roli, ale i vizuálně působivé drama z prostředí modelek Neon Demon režiséra Nicolase Windinga Refna.



TOP 10 podle časopisů Sight ans Sound a Cahiérs du Cinéma Sight ans Sound

1. Toni Erdmann (Maren Ade, Německo/ Rakousko) 2. Moonlight (Barry Jenkins, USA) 3. Elle (Paul Verhoeven, Francie /Německo) 4. Certain Women (Kelly Reichardt, USA) 5. American Honey (Andrea Arnold, USA/ Velká Británie ) 6. Já, Daniel Blake (Ken Loach, Velká Británie /Francie) 7. Místo u moře (Kenneth Longeran, USA) 8. Začít znovu (Mia Hansen-Løve, Francie /Německo) 9. Paterson (Jim Jarmusch, USA/Německo/Francie) 10. Smrt Ludvíka XIV. (Albert Serra, Francie /Portugalsko /Španělsko) Cahiérs du Cinéma 1. Toni Erdmann (Maren Ade, Německo/ Rakousko) 2. Elle (Paul Verhoeven, Francie /Německo) 3. Neon Demon (Nicolas Winding Refn, Francie / Dánsko / USA) 4. Aquarius (Kleber Mendoca Filho, Brazílie) 5. Líná zátoka (Bruno Dumont, Francie) 6. Julieta (Pedro Almodóvar, Španělsko) 7. Stát pevně (Alain Guiraudie, Francie) 8. La loi de la jungle Antonin Peretjatko, Francie) 9. Carol (Todd Haynes, Velká Británie / USA) 10. Le Bois dont les reves sont faits (Claire Simon, Francie)