Po ničivé Irmě v Atlantiku vznikly další dva hurikány, José a Katia. Mexiko je v pozoru

WASHINGTON Tropické bouře José a Katia zesílily na hurikány prvního stupně. S odvoláním na americké Národní středisko pro hurikány (NHC) o tom ve středu informovala agentura AP. Zatímco José se zformoval nad Atlantským oceánem, Katia se vytvořila v Mexickém zálivu. Podle meteorologů José zatím pro pevninu nepředstavuje nebezpečí, Katia by nad východní Mexiko měla dorazit ve čtvrtek.

José se zformoval nad Atlantským oceánem a míří východním směrem nad oblast Karibiku. Ve 23:00 SELČ se nacházel 1700 kilometrů východně od souostroví Malé Antily. Vítr, který ho doprovází, dosahuje v současnosti rychlosti 120 kilometrů za hodinu.



Hurikán se zatím nachází daleko od pevniny, a podle meteorologů z NHC tak zatím nepředstavuje nebezpečí, jeho předpokládaná cesta by se ale ještě mohla změnit. Středisko vyzvalo, aby vývoj hurikánu sledovali především obyvatelé Závětrných ostrovů.

Stejné rychlosti jako v případě hurikánu José dosahuje také vítr, který doprovází hurikán Katia. Původní tropická bouře se zformovala nedaleko mexických břehů v Mexickém zálivu. Mexická vláda kvůli Katie už povolala hurikánové hlídky v pobřežním úseku mezi města Tuxpan a Laguna Verde ve státě Veracruz. Katia by nad pevninu měla dorazit ve čtvrtek.

Oba nové hurikány dosahují zatím prvního stupně na pětistupňové Saffirově-Simpsonově stupnici.

We now have 3 hurricanes in the Atlantic: #Katia (left), #Irma (center), and #Jose (right). #GOES16 pic.twitter.com/139CRos9Ap