Trsátko osudu i nekorektní humor. Polovina Tenacious D zahraje v Praze

Kyle Gass přijede do Prahy představit novinku a druhé album Thundering Herd. Novinka navazuje na album The Kyle Gass Band z roku 2013 a na jejím masteringu se podepsal Maor Applebaum, který dříve spolupracoval třeba s Faith No More nebo Sepulturou. Podle slov kapely ale určitě dojde i na staré hity známé právě z Gassova působení v Tenacious D. Předkapelu jim bude dělat plzeňská kapela Kníry.



Kapelu Tenacious D, která vznikla v roce 1994, tvoří kytarista Kyle Gass a hollywoodský herec Jack Black. Sami sebe označují za komediální rock. Kapela zatím vydala tři alba. Druhé album - The Pick of Destiny (Trsátko osudu) - doprovodil i film Tenacious D: Králové Ro(c)ku. Na albem Tenacious D se vždy podílí řada hostujících muzikantů. Třeba Dave Grohl (ex-Nirvana, Foo Fighters) s Tenacious D spolupracoval rovnou na všech jejich albech.

Skupina Kyle Gass Band.